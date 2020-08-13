台灣首檔越南基金！　4大投資亮點把握黃金成長波段

▲中國信託投信總經理張浴澤。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

越南從中美貿易戰開打後，就成世界焦點，更被瑞銀、世銀點名為今年亞洲經濟新星，但台灣投資人卻沒有太多投資越南的管道。中信投信今（13）日宣布，17日將募集中國信託越南機會基金，讓投資人完整掌握越南經濟起飛的黃金波段。



中國信託投信總經理張浴澤表示，越南湊合「天時、地利、人和」，不僅有人口紅利，還有貿易戰轉單效應，因此推出中國信託越南機會基金，籌備了近2年的時間，同時也找到越南當地最大外資資產管理公司Dragon Capital擔任顧問，確定「質量兼具」，如今才推出境內第一檔越南基金。

越南駐台大使阮英勇也特地到場支持，他致詞時表示，越南正處於經濟起飛階段，政府對外資越來越開放，但也有基礎設施不完整、人力素質待提升等缺點，政府也積極改善中，因此他相信這次基金募集過程會很成功，「到越南投資會賺、不會虧本」。

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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南具有以下4大投資亮點。第一，根據越南統計局、世界銀行等研究，過去10年，越南智慧手機普及率成長7倍、汽車滲透率成長接近1倍、購物中心數量翻升1倍，代表越南內需消費力於過去十年幾乎「改頭換面」。

越南年均所得預料於明年突破3,000美元，根據國際調研機構研究，「3,000」美元，正是第一階段消費升級的門檻，對娛樂、住宅、醫療及旅遊的需求會比往年出現更明顯的增長；也就是說，越南的消費成長力道，接下來還會比過往更帶勁。

▲越南駐台大使阮英勇。（圖／記者紀佳妘攝）

第二，對所有新興市場來說，經濟剛起飛時，金融業都是股市表現的「台柱」，越南也是如此，金融產業的比重占越南股市逾2成，且未來前景充滿想像空間。張晨瑋指出，越南銀行業未來2年的股東權益報酬率（ROE）將高達15至20%，另據惠譽研究，台灣金融業去年ROE為0.63%；兩相對照，可見越南金融業正以光速擴張，預料至2025年，將有2到3家銀行總資產能名列亞洲前100大銀行，有效帶動股市成長。

第三，越南正快速城鎮化，張晨瑋分析，越南目前都市化率接近40%，預估至2030年，將突破50%，而隨著都市化程度攀升，對公共建設需求也會大增，越南政府已預計未來5年要投入300億美元鋪造基礎建設。

最後，是MSCI資金湧入，目前越南為MSCI邊境指數第2大市場，但以市值、交易量而言已超越部分新興市場，加上越南政府積極推動企業取消外資持有比重上限，越南升級MSCI新興市場指日可待。

過往投資新興市場，最擔心就是賺了股價賠了匯差，但根據彭博統計，今年以來至7月20日，東協國家幣值受疫情影響大貶，越南盾的僅小幅貶值0.03%，由此可見越南盾的穩定，結合前述4大投資亮點，投資人不妨伺機留意佈局。