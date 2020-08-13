佳世達第3季可望達高峰　董座陳其宏：正式成立「網通事業群」

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（13）日召開法說會，董事長陳其宏展望下半年營運，看好第3季營收可望達高峰，但第4季因為疫情的不確性仍高，所以目前還看不清楚，並透露佳世達正式成立「網通事業群」，超前部署雲端資安、防疫科技與5G基礎建設。

陳其宏表示，佳世達聯合艦隊持續強化價值轉型計畫，今年上半年價值轉型新事業的營收比重已經達到22%，朝營收過半目標邁進，並疫情下的少接觸、零感染等趨勢，都與佳世達去年在雲端、資安的轉型布局相關，今年再強化防疫與5G未來建設相關的投資，都可望和艦隊夥伴共創轉型成長。



陳其宏指出，智慧解決方案和醫療事業等新事業上半年營收比重22%，比去年上半年的13%已提高約十個百分點，由於雲端化、網路資安等都是疫情下各行各業重要的數位轉型基礎建設，再加上陸續擴充在防疫物資及防疫科技的布局，未來均將持續服務客戶需求與提升股東價值。



陳其宏說明，智慧解決方案第2季營收比重為15%，比去年同期的7%已提升一倍，而佳世達為成為全方位軟硬體服務系統整合供應商，完善IT(資訊技術)和OT(營運技術)布局，投資友通、拍檔、其陽、聚碩、羅昇等，超前部署自動化、雲端化、網通資安等客戶需求，致力協助客戶數位轉型。



陳其宏補充，看好未來5G基礎建設陸續布建於電信營運商及企業專網，佳世達今年提高明泰綜合持股達42.8%，預計再進一步提升至六成，主要是由於明泰在網通領域具備乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路等產品與技術，再加上合併仲琦在Cable領域的布局、專業系統整合商互動國際數位等，將成為客戶最佳網路設備合作夥伴，為客戶數位轉型需求再補上CT(通訊技術)的產品和服務。



陳其宏分享，醫療事業第2季營收比重為7%，維持和去年同期持平，而受今年疫情影響，第1季非急迫性的就醫與手術均延緩，在第2季已陸續恢復，並在透析領域完善產品與通路布局，今年投資透析液廠商國韶和印尼通路Frismed，國韶也是國內最大醫用消毒液領導廠商。



佳世達第2季合併營收436.73億元，季增11.4%；營業淨利14.35億元，季增38.4%；稅後純益12.13億元，歸屬於母公司業主淨利9.49億元，每股稅後純益0.48元；上半年合併營收828.73億元，年增2.2%，歸屬於母公司業主之淨利11.81億元，每股稅後純益0.6元。