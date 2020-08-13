星展銀超佛心加碼員工福利金7500元　還可買防疫用品！

▲因應疫情，星展銀行（台灣）特別強化員工福利，加碼7,500元至iflex彈性福利金。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）今（13）日宣布，考量同仁於疫情期間不僅需要配合公司政策調整辦公地點與辦公形式，同時更面對疫情帶來的衝擊，特別強化員工福利，加碼7,500元至iflex彈性福利金，讓彈性福利金額度增加至4萬5,900元或5萬100元，增幅近20%。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，疫情除了考驗企業數位化與應變緊急情況的能力，更考驗著人們適應不同生活與工作樣態的能力。為了因應疫情，星展銀行自3月至6月全面啟動分組辦公，並於6月進行部份居家辦公演練，為感謝同仁在非常時期的辛勞，特別將台灣同仁今年度iflex彈性福利金加碼7,500元，並提升防疫與醫療保健相關福利措施。

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星展銀行指出，2013年度推出星展iflex彈性福利金，在每年年初即給予每位員工全年度的福利金額度，依不同職級編列3萬8,400元或4萬2,600元，讓員工能依據個人需要或偏好，自行決定使用方式，舉凡休閒旅遊、醫療保險或教育學習等，都可以申請福利金補助範疇，但考量疫情可能對員工帶來諸多不便與不確定性，這次加碼7,500元，讓額度增加至4萬5,900元或5萬100元。

除了加碼彈性福利金，星展銀行（台灣）也將新冠肺炎等法定傳染病納入公司團保範圍，並於今年將「防疫用品」納入iflex彈性福利金申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。

此外，員工如於今年注射流感疫苗，並透過iflex彈性福利金請款，也可於明（2021）年獲得800元的額外彈性福利金額度，補助疫苗施打費用。另順應未來居家辦公可能成為工作新型態，星展銀行（台灣）也將辦公用品及設備納入彈性福利金購買項目之一。