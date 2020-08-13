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日本青函連絡船「函館外海尋獲」！二戰遭擊沉　水下直擊畫面曝光

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文／中央社東京13日綜合外電報導

在二次大戰太平洋戰爭被美軍戰機擊沉的青函連絡船（渡輪）「第四青函丸」，日前被日本放送協會（NHK）與海洋調查公司合力尋獲，學者認為是珍貴水下遺產。

NHK報導，他們與海洋調查公司合作，首度在北海道函館市外海海底找到「第四青函丸」，是當年「青函連絡船」其中一艘。

青函連絡船在1941年太平洋戰爭爆發後，負責將北海道的煤炭運送到本州島的工業地區；而在接近戰爭結束的1945年7月，12艘連絡船遭美軍戰機擊沉，逾400人死亡。

「第四青函丸」在函館市外海被擊沉，54人死亡，但因為日本軍方當時未對外公布此事，所以並不清楚詳細情況及正確沉船位置。

NHK與海洋調查公司7月13日在日本近海調查戰爭遺跡，使用水下機器人攝影，首度在函館市西南方約5公里、深度約80公尺海底，發現沉沒的「第四青函丸」。

多位專家表示，從影像來看，船隻甲板與船橋受損嚴重，從船身痕跡及船尾有供貨車裝卸貨物用的軌道來看，可以確認就是「第四青函丸」。

專精這個領域的日本東京海洋大學教授岩淵聰文說，從水下影像看確定是「第四青函丸」，身為當年日本物流中心的青函連絡船走向最後悲劇結局，是可以流傳後世的珍貴水下遺產。

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