抓到14萬片「偽MIT口罩」了！　經濟部嚴查...曝「5大假貨」全來自蝦皮

▲14萬片「偽MIT口罩」闖關失敗，遭海關查獲。（圖／關務署）

記者林妤柔／綜合報導

財政部海關近日宣布查獲14萬片「假MIT口罩」，經濟部標準檢驗局今（13）日表示，目前已查獲5件仿冒品，皆來自蝦皮購物，目前已送至食藥署處置，並通知該電商平台下架。

繼財政部關務署於邊境查獲疑似仿冒MIT的大陸製進口醫用口罩，經濟部標準檢驗局表示，查核實體店面及網路商店販賣疑似偽造口罩國家隊醫用口罩，共查獲5件疑似有假冒正廠醫用口罩之情形。

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標準檢驗局指出，目前已加強邊境管制及後市場稽查，避免偽劣MIT口罩流通於市場，以維護消費者權益。在加強邊境管制部分，由食藥署、關務署及貿易局等單位負責。海關已發布新聞稿，宣布查獲逾14萬片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，多因虛報貨品名稱被查獲。

後市場稽查部分，標檢局已制定「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，預計每週查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次及每日普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、pchome等網路平台電商銷售之網址，同時結合進口口罩情資加強監控，若有非醫用混充醫用或偽造正牌廠商產品，經查獲者，移請食藥署依相關規定處理；如涉及偽造、變造，送保二總隊刑事警察大隊偵辦。若屬網路平台販售商品，將通知電商平台下架。

標檢局表示，市場稽查已查核4個網路平台，查獲5件並購得樣品（易○公司），皆來自蝦皮購物，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，並將通知電商平台下架，另已查核實體店面83家，尚無發現涉仿冒之情事。

標檢局說明，以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售極可能涉犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，並呼籲不要誤蹈法網，同時請電商應制定自律規範，要求賣家應落實標示正確性，以維護消費者權益。

另外，標檢局提醒，消費者於選購及使用該等商品時，應詳加注意標示資訊是否完整，包含生產／製造商名稱、地址、電話及商品原產地，若為醫用口罩，則須標有衛福部核發之醫療器材許可字號。