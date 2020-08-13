　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

抓到14萬片「偽MIT口罩」了！　經濟部嚴查...曝「5大假貨」全來自蝦皮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大陸14萬片「偽MIT口罩」闖關遭查獲！海關一連2天緊急攔截。（圖／關務署）

▲14萬片「偽MIT口罩」闖關失敗，遭海關查獲。（圖／關務署）

記者林妤柔／綜合報導

財政部海關近日宣布查獲14萬片「假MIT口罩」，經濟部標準檢驗局今（13）日表示，目前已查獲5件仿冒品，皆來自蝦皮購物，目前已送至食藥署處置，並通知該電商平台下架。

繼財政部關務署於邊境查獲疑似仿冒MIT的大陸製進口醫用口罩，經濟部標準檢驗局表示，查核實體店面及網路商店販賣疑似偽造口罩國家隊醫用口罩，共查獲5件疑似有假冒正廠醫用口罩之情形。

請繼續往下閱讀...

標準檢驗局指出，目前已加強邊境管制及後市場稽查，避免偽劣MIT口罩流通於市場，以維護消費者權益。在加強邊境管制部分，由食藥署、關務署及貿易局等單位負責。海關已發布新聞稿，宣布查獲逾14萬片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，多因虛報貨品名稱被查獲。

後市場稽查部分，標檢局已制定「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，預計每週查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次及每日普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、pchome等網路平台電商銷售之網址，同時結合進口口罩情資加強監控，若有非醫用混充醫用或偽造正牌廠商產品，經查獲者，移請食藥署依相關規定處理；如涉及偽造、變造，送保二總隊刑事警察大隊偵辦。若屬網路平台販售商品，將通知電商平台下架。

標檢局表示，市場稽查已查核4個網路平台，查獲5件並購得樣品（易○公司），皆來自蝦皮購物，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，並將通知電商平台下架，另已查核實體店面83家，尚無發現涉仿冒之情事。

標檢局說明，以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售極可能涉犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，並呼籲不要誤蹈法網，同時請電商應制定自律規範，要求賣家應落實標示正確性，以維護消費者權益。

另外，標檢局提醒，消費者於選購及使用該等商品時，應詳加注意標示資訊是否完整，包含生產／製造商名稱、地址、電話及商品原產地，若為醫用口罩，則須標有衛福部核發之醫療器材許可字號。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

理財周刊／新台幣後市　台積電決定？

先探／PCB剛起漲？還是超漲？

快訊／大雨特報雨彈來襲　水利署示警：高雄市二級淹水警戒

快訊／和碩斥資145億元收購鎧勝-KY　出價每股87.5元「溢價率21.4%」

MSCI台股權重雙降！　金管會估近60億資金流出台灣市場

境外資金匯回專法「最優稅率」將倒數　會計師：可以考慮適用解釋令

4年半來第2家外資券商撤台！　德意志證券17日結束營業

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

SBL／九太後場雙核心成形　于煥亞新賽季回2號老本行

「60公尺山林滑水道」實景圖來了！40元起瘋玩北市雙樂園

汪小菲突曬大S舊照：那麼美的徐熙媛　評10年婚「完美和完整不是一回事」秒刪

看到男人就露ㄋㄟㄋㄟ！　豪放汪見媽卻「秒變臉翻白眼」她看傻

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

財經熱門新聞

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

抓到14萬片「偽MIT口罩」！　經濟部嚴查「5大假貨」全來自蝦皮

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

外資砍金融股不手軟　這幾檔首當其衝

咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」

快訊／今彩539頭獎開出！新北、台南2幸運兒

買不到Switch轉買Switch概念股　她搭順風車賺2成出場

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

更多熱門

相關新聞

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

新冠肺炎境外移入案例增加，國外疫情也不見紓緩，全台又掀起口罩搶購潮，但藥師群近日盛傳，有連鎖藥妝店進貨到假口罩，且已販售給民眾。台北開業藥師沈采穎透露，被爆出販售假口罩的藥妝店在新竹，食藥署已知情且介入了解中。

5萬盒口罩7分鐘賣光！美廉社店門口見「斗笠、安全帽」卡位

5萬盒口罩7分鐘賣光！美廉社店門口見「斗笠、安全帽」卡位

美廉社開賣5萬盒口罩秒殺引民怨！業者回應了

美廉社開賣5萬盒口罩秒殺引民怨！業者回應了

即／5萬盒口罩8分鐘賣光！美廉社緊急道歉

即／5萬盒口罩8分鐘賣光！美廉社緊急道歉

「75C專櫃小姊姊」賣原味口罩一片賣500元　衛生局回應了

「75C專櫃小姊姊」賣原味口罩一片賣500元　衛生局回應了

關鍵字：

蝦皮口罩查獲假貨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面