川普傳想撤換國防部長　管他白宮誰當家艾斯培都不幹了

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國總統川普上任前以「You're fired!」一句話，在實境節目中打造出鮮明個人風格。近日有消息人士透露，川普打算在11月大選後把現任國防部長艾斯培（Mark Esper）「火了」。同時間也傳出艾斯培無論大選結果如何，都會自行辭職的消息。

《彭博》報導，川普與艾斯培不合的傳聞逐漸浮上檯面，因為川普認為艾斯培沒有在關鍵議題上公開捍衛自己。當傳出俄羅斯提供賞金，要阿富汗塔利班民兵殺害美軍，而白宮卻沒採取行動的醜聞時，艾斯培並未多加辯護。川普私下表示，他打算在總統大選之後，找人取代艾斯培的位子。

6月因「弗洛伊德之死」美國各州發生示威，川普威脅要派軍隊鎮壓，但艾斯培公開反對，他說，「只有在萬不得已的情況下，才能派遣軍隊出動，而我們現在不在這種狀態。」此舉激怒了川普。

和前任部長馬提斯（James Mattis）相比，艾斯培更願意與川普合作。例如他從敘利亞、阿富汗和德國撤軍，派美軍到墨西哥邊境，甚至挪用軍事建設與武器專案的資金，協助川普建美墨邊境圍牆。此外，因為疫情的關係，艾斯培更常與媒體接觸，有時一天會發表好幾次談話。

川普入主白宮後，和軍事將領的關係十分動盪，撤換艾斯培的傳聞可能會使國會民主黨議員質疑國防部的領導能力。本月初，白宮提名塔塔（Anthony Tata）為國防部高級政策官員，他曾誤稱前總統歐巴馬是穆斯林和恐怖份子，言論飽受爭議，最後白宮撤回提名。

除了倫斯斐（Donald Rumsfeld）和蓋茲（Robert Gates）擔任部長共十年外，美國國防部長幾乎沒有任職超過2年的。艾斯培向身邊的人表達想要辭職的念頭，如果他選擇11月美國大選後就離開，任期約1年4個月，只比柯林頓政府時期首任國防部長亞斯平（Les Aspin）的1年2星期長一點。