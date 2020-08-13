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元太科技攜手華星合作　全球首度以8.5代線製造電子紙TFT背板

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▲元太科技攜手華星合作，31.2吋黑白紅電子紙顯示效果吸睛，適合應用為零售廣告看板，122吋電子紙看板牆由8片42吋電子紙拼接，適合於大型廣告看板、教育與公共顯示等領域應用。（圖／元太提供）

▲122吋電子紙看板牆由8片42吋電子紙拼接，適合於大型廣告看板、教育與公共顯示等領域應用。（圖／元太提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
元太科技（8069）今（13）日宣布，攜手TCL華星光電合作製造電子紙TFT背板，及大尺寸電子紙看板的市場應用推廣，成為全球首度以8.5代線製造電子紙TFT背板，未來也將能製造更大尺寸的電子紙面板。

元太科技表示，TCL華星將採用8.5代TFT面板線生產線製造42吋電子紙TFT背板，為全球首度以8.5代線生產大尺寸電子紙背板，也是目前全球製造電子紙TFT背板最大的世代廠，有助於優化電子紙背板的生產成本效益，更加提升電子紙TFT背板的生產效率。
 
元太科技董事長李政昊表示，公司長期經營電子紙生態圈，從電子紙生產製造至應用產品的產業鏈中，積極尋找更多志同道合的合作夥伴，擴大電子紙產業供應鏈，並與客戶合作。

李政昊表示，TCL華星在全球大尺寸面板出貨數量名列前茅，在LCD及OLED產品的投入及成果，市場已有目共睹，很高興TCL華星開啟電子紙的合作專案，將能提升大尺寸電子紙的生產製造實力，為市場提供更優質的電子紙看板，同時也讓電子紙生態圈夥伴組成更加多元化。
 
TCL科技副總裁、TCL華星高級副總裁趙軍表示，TCL華星與全球電子紙產業翹楚元太科技開展合作，將大大推進電子紙應用市場的普及，非常符合TCL華星的發展戰略，有利於提升公司在新型顯示領域的技術水準和競爭力。

請繼續往下閱讀...

趙軍指出，為了這一戰略目標的達成，TCL華星將在技術合作和資源保障等方面，全力支援專案成功，而TCL華星也將持續加強和元太科技更深入的合作，在新型顯示領域加深雙方的技術交流和業務合作，打造更多元化的優質產品，為用戶打造超乎想像的精彩視界。
 
元太科技致力於電子紙技術與專利的發展，結合TCL華星於大尺寸面板生產製造與銷售的優勢，不僅為電子紙生態圈加入多樣性外，透過與TCL華星的合作，將能更深入共同耕耘電子紙看板在交通、醫療、教育等公共顯示器應用，推動電子紙產業成長。

▲元太科技攜手華星合作，31.2吋黑白紅電子紙顯示效果吸睛，適合應用為零售廣告看板，122吋電子紙看板牆由8片42吋電子紙拼接，適合於大型廣告看板、教育與公共顯示等領域應用。（圖／元太提供）

▲31.2吋黑白紅電子紙適合應用為零售廣告看板。（圖／元太提供）

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