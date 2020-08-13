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廣達Q2每股賺1.62元「創近8年新高」！林百里：需求暢旺…零組件缺貨都趕不上供應

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▲廣達董事長林百里。（圖／記者楊絡懸攝）

▲廣達電腦董事長林百里。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／桃園報導

廣達電腦（2382）13日舉行法人說明會，同時公布2020年第二季營收為2701.82億元，季增42%，年成長9.9%；稅後純益為62.52億元，季增142.4%，年成長57.6%，每股純益（EPS）為1.62元，創2012年第三季以來新高。

廣達受筆電、高單價產品出貨成長，第二季毛利率增至6.21%、營益率為3.52%，筆電出貨達1450萬，優於成長預期。上半年營收為4604.8億元，年減1.4%；稅後純益88.31億元，年增24.5%，每股純益2.29元。

請繼續往下閱讀...

廣達電腦董事長林百里表示，疫情影響改變了生活模式，看出宅經濟的重要，將會持續並成為常態，對於筆電而言是很好的機會，對伺服器也是正向的發展；猶如「洗三溫暖」一樣，原本以為這只是暫時的，不過現在客戶的需求越來越強勁，在家工作成為趨勢，廣達也將積極開發更多宅經濟產品，提高生產效率獲得最大的利益。

展望下半年，廣達認為第三季筆電出貨將有雙位數成長，第四季需求暢旺，下半年的表現將優於上半年。林百里指出，看好筆電、雲端的業務都是正向成長，需求旺盛，不過目前狀況是「需求大於供給」，零組件都趕不上供應，也就是「訂單多於材料」，像CPU很缺乏、未見缺貨的面板也缺，影響到相關模組。

「現在是訂單多，材料趕不上。」廣達電腦副董事長梁次震也在一旁補充，台灣沒有開工上的問題，但歐美、東南亞都還沒開工，因此若有更多材料，成長可以更快。

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