思科Q1財測不如分析師預期　盤後股價大跌

▲美國IT大廠思科Cisco第一季財測不如投資人預期。（圖／路透社）



記者林鼎閎／綜合報導

思科週三 (12 日) 於美股盤後公布 2020 年會計年度第 4 季 (7 月 25 日止) 財報，營收、獲利優於市場預期，但是第1季財測卻遠低於分析師預期，拖累盤後股價跌逾 6%。

根據思科公布2021會計年度Q1財測，營收年減 9%-11%，低於分析機構Refinitiv預期的122.5 億美元和年減 7%，EPS 為 0.41-0.47 美元，非一般會計準則(non-GAAP) 調整後 EPS 為 0.69-0.71 美元，低於 Refinitiv 預期的76 美分，(non-GAAP) 毛利率為 64%-65%，(non-GAAP) 營業利益率為 30% - 31%。

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思科預測 Q1 調整後的盈餘估為每股 69 至 71 美分，營收將較去年減少 9%-11%，約落在117.1 億至 119.7 億美元，低於 Refinitiv 預估的每股盈餘 76 美分，營收 122.5 億美元和年減 7%。

週三 (12 日) 思科上漲 1.93%，以每股 48.10 美元作收，但是在盤後公布財報後，因 Q1 財測低於預期，導致盤後股價慘跌 6.44% 至每股 45 美元。

至於Q4在一般會計準則財報數據，營收122 億美元，年減 9%，稀釋後 EPS為62美分，年增 22%，淨利26億美元，年增 19%。2020年度non-GAAP 財報，淨利137 億美元，年減1%，每股盈餘3.21美元，年增 4%，其中，毛利率為65.0%，營業利益40億美元，年減 8%。

儘管第4季營收優於分析師預期，但相較去年的業績還是下滑了9%，是連續第三個季度營收下滑，不過因為 Q4減少了9%的營運支出，讓EPS年增了22%。在疫情下，不少科技公司受惠遠端辦公需求，但思科以硬體為核心業務，受惠程度有限。

另外，亞馬遜、微軟和Google這類的的雲端平台，也削弱思科近年來資料中心的硬體需求，該公司投資於網路軟體領域的成本也還未能彌平其營收缺口。

思科的執行長Robbins表示，「發現部分客戶正將業務加速轉向多雲架構。我們的業績也反應出目前正在面對環境的挑戰，不過思科的表現依舊穩健，但整體消費力下降，這對企業的訂單衝擊最大。在經濟復甦前景更為明朗前，客戶仍會不斷調整各領域開支以維持現金流。」

另第4季思科宣布將以 10 億美元收購安全軟體公司 ThousandEyes，並推出全新遠端辦公和學習解決方案，展現思科想降低對網路硬體的依賴進一步強化軟體實力。