開戶銀行選哪好？專家曝「各家特色大pk」　出國換匯首選：台銀、兆豐

▲投資、儲蓄適合的銀行不同。（圖／記者紀佳妘攝）

記者林妤柔／綜合報導

銀行活動千百種，該找哪家開戶比較適合自己？財務顧問蕾咪分析官股銀行、民營銀行、外商銀行的各家特色，建議從自身用途來看，如生活費帳戶可選手續費少的銀行，想定存、儲蓄就找利率較高的銀行，投資則可選擇手續費低的銀行。

與銀行穩定往來有許多好處，當資金集中在某幾家特定銀行，對方對金流進出比較有把握，未來若需要貸款或處理相關業務的時候，就比較容易通過；反之，資金太過分散，導致各家銀行都不了解貸款人的財務狀況，授信上會比較繁瑣。

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▲公股銀行常跟政府政策同步。（圖／達志影像／示意圖）

銀行到底分成哪些？蕾咪指出，銀行有所謂的央行、官股銀行、民營銀行、外商銀行，央行主要管轄台灣貨幣政策的單位，一般民眾較少接觸到；官股銀行（公股銀行）的股份大都由政府持有，八大行庫就是公股銀行，分別為台灣土地銀行、台灣銀行、兆豐金控、台灣企銀、第一銀行、彰化銀行、合作金庫銀行、華南金控。

因為政策的關係，政府刻意讓這些銀行專業化，蕾咪舉例，例如台灣銀行可能是有實體黃金的銀行、兆豐銀行是台灣銀行界的外匯龍頭、做土地相關貸款找土地銀行可能相對簡單、中小企業或企業貸款則可找台灣企銀。

民營銀行部分，則有中國信託投信、玉山銀行、國泰世華銀行、台新銀行、富邦銀行、永豐銀行。蕾咪指出，玉山銀行的第三方支付像Paypal、支付寶等設備整合較完善，台新銀行有名的是Richart、數位銀行部分；由於民營銀行有生存壓力，對數位化跟民眾相關服務的布局會比較早。

▲民營銀行對數位化的布局比較早。（圖／達志影像）

最後是外商銀行，有花旗銀行、匯豐銀行、星展銀行、澳盛銀行、渣打銀行等，專攻財富管理專戶較多，所以辦信用卡的條件較嚴苛，核卡標準也較高。蕾咪表示，申辦信用卡會發現本土銀行可能給的利息利率較低，但外商銀行就高很多，做外匯相關往來可能較方便。

蕾咪表示，花旗屬於美商，在全球速匯是零手續費來通行資金；英國匯豐則用一日或一小時內到帳的方式，快速往來國際資金；有些人若有更進階的需求，好比貿易往來需要信用狀，則以最常往來的銀行有無國外分行決定。

一般人大部分的需求可能是出國換匯，八大行庫的台銀、兆豐匯率通常最低也最優惠，如果喜歡用手機跟網銀，蕾咪則分享自己較常用富邦、玉山跟台新。前陣子因為疫情關係有紓困方案，官股銀行則較早執行，好跟政府政策同步；若想辦第一張信用卡，可考慮民營銀行，核卡標準較低、較容易辦到。

蕾咪建議，如果真的沒有頭緒該找哪間銀行，可先考慮去家中附近的銀行開戶，等到使用一陣子之後，習慣之後再看是否有更適合的選擇，因為銀行滿吃地域性，說不定離家最近的才是最適合自己的銀行。