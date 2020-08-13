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雞肉麵忘在微波爐！7天後炸出超噁「黑點毛球」比盤子還大　媽一看崩潰

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▲英國，晚餐忘在微波爐裡7天變發霉毛球。（圖／翻攝自Facebook／Denise Sankey）

▲英國曼徹斯特一名少女把晚餐忘在微波爐裡，7天後竟變成「發霉毛球」。（圖／翻攝自Facebook／Denise Sankey）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國曼徹斯特的49歲媽媽丹妮絲（Denise Sankey）在臉書上分享一張照片，她的女兒將一盤雞肉麵忘在微波爐裡，時間長達7天，被發現時早已腐爛發霉，變成一顆超巨大的「毛球」，上頭還有點點「黑斑」，畫面相當驚人。

綜合《太陽報》、《鏡報》報導，丹妮絲在貼文中提到，她平時很少使用微波爐，那天正要加熱某樣食物，一打開卻看見比盤子更大的「發霉毛球」，竟是19歲女兒莉芙（Liv Taylor）上周忘在裡頭的晚餐。

▲英國，晚餐忘在微波爐裡7天變發霉毛球。（圖／翻攝自Facebook／Denise Sankey）

▲丹妮絲在臉書上分享驚人的「發霉毛球」。（圖／翻攝自Facebook／Denise Sankey）

丹妮斯表示，由於微波爐的門是黑色的，所以從外面看，無法發現被遺忘的食物，而且「毛球」沒有飄出任何臭味，「彷彿黴菌把氣味都包起來了」。由於微波爐內建在廚房裡，不能隨意丟棄，她只好用漂白水跟熱水徹底清洗一番，「但我在那之後就沒有用過（微波爐）了」。

丹妮絲說，她一直希望女兒找個好男友，如今看到這幅恐怖畫面，開玩笑地「懇求」大家把麗芙帶走，甚至提議付錢倒貼對方，「有人想要收留莉芙嗎？我要把她免費送去一個好家庭……我沒辦法應付她了，拜託誰來幫幫我」！

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