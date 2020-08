590萬麥拉倫跑車失控撞爛！「車頭毀了」駕駛氣炸　網揪關鍵：怎麼辦到的

▲事故路段位在倫敦市中心馬里波恩街道,該區域限速20英里。(圖/翻攝自推特/Simon Tuhill)

記者詹雅婷/綜合報導

英國一輛價值15萬英鎊(約新台幣590萬8500元)亮粉色麥拉倫570跑車在倫敦街頭失控,與另外一輛黑色車子相撞,結果跑車車頭嚴重損毀,引擎蓋、左側車身被撞到凹陷。只不過,事故路段限速20英里,引發大批網友熱議。

綜合每日郵報、太陽報報導,事故路段位在倫敦市中心馬里波恩(Marylebone)的繁榮街道,該區域限速20英里(時速約32公里)。依據倫敦消防隊11日發布在推特的2張照片,可見該輛顯眼的麥拉倫跑車車頭位置受損嚴重,部分零件被撞到掉落地面。

據了解,超跑車主一度情緒失控,但在倫敦消防隊介入處理後,成功把場面控制下來。倫敦消防隊康登區指揮官西蒙塔希爾(Simon Tuhill)坦言,單位先前處理過多次車禍事故,但像是麥拉倫570等類似的超跑車禍事件並不常見。該款麥拉倫跑車時速最高203英里,自時速零加速至60英里僅需3秒。

此次車禍事件消息傳出後,許多網友感到震驚表示,「我永遠都不會知道,你是怎麼在倫敦失控的」、「時速20英里就失控,其實滿厲害」。

We go to many incidents involving crashed vehicles but not that many where one of those vehicles is a McLaren 520 #supercar. Crews from #Euston attended this RTC on Montagu Mansions #Marylebone last week to make the scene safe after a driver lost control. pic.twitter.com/9GLqbhrijs