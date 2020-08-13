590萬麥拉倫跑車失控撞爛！「車頭毀了」駕駛氣炸　網揪關鍵：怎麼辦到的

▲事故路段位在倫敦市中心馬里波恩街道，該區域限速20英里。（圖／翻攝自推特／Simon Tuhill）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一輛價值15萬英鎊（約新台幣590萬8500元）亮粉色麥拉倫570跑車在倫敦街頭失控，與另外一輛黑色車子相撞，結果跑車車頭嚴重損毀，引擎蓋、左側車身被撞到凹陷。只不過，事故路段限速20英里，引發大批網友熱議。

綜合每日郵報、太陽報報導，事故路段位在倫敦市中心馬里波恩（Marylebone）的繁榮街道，該區域限速20英里（時速約32公里）。依據倫敦消防隊11日發布在推特的2張照片，可見該輛顯眼的麥拉倫跑車車頭位置受損嚴重，部分零件被撞到掉落地面。

據了解，超跑車主一度情緒失控，但在倫敦消防隊介入處理後，成功把場面控制下來。倫敦消防隊康登區指揮官西蒙塔希爾（Simon Tuhill）坦言，單位先前處理過多次車禍事故，但像是麥拉倫570等類似的超跑車禍事件並不常見。該款麥拉倫跑車時速最高203英里，自時速零加速至60英里僅需3秒。

此次車禍事件消息傳出後，許多網友感到震驚表示，「我永遠都不會知道，你是怎麼在倫敦失控的」、「時速20英里就失控，其實滿厲害」。