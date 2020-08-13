台股重返12700點！台積電領軍漲逾2%　指數漲92點收12763點

▲台股終場收在12763點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股週三在科技股領軍下收高，台股今 (13) 日也受到激勵，開盤即上漲 88 點開出，盤中一度大漲至12812點，但由於逢高賣壓出籠，漲幅逐漸收斂，多頭力守 12700 大關，終場收在12763點，上漲92點或0.73%，成交量2224.88億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 429元作收、上漲2.39%；鴻海（2317）因第三季營收展望不如預期，終場以79.5元作收、下跌2.33%；股王大立光以3850元作收、下跌1.28%。

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其他大型權值股除了鴻海、大立光下跌外，其餘都上漲。

此外，MSCI（明晟）今日公布季度調整，其中，全球標準型指數新增祥碩（5269），祥碩今日股價一度衝上 1845 元，大漲逾 6%，終場以1775元作收、上漲4.11％。

今日上市類股漲跌互見，其中，橡膠類股表現最好，上漲2.02%，表現較差為電子類股，下跌1.91%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日開高後賣壓出籠，主要是因為5日、 10日均線反壓依然存在，且近期短期均線下彎，OTC也沒有轉強，整體技術指標弱勢，大盤下跌加速比上漲速度還快，因此盤面雖然維持紅盤，但Ｋ線收黑，整個市場近期氣氛逐漸改變。

至於賣壓為什麼會那麼大？簡伯儀指出，由於第2季財報季邁向尾聲，有些利空反應，另外再加上美元指數有轉強跡象，造成亞幣資金行情弱勢，且亞股沒有明顯反彈，因此讓賣壓相當強勁。

展望後市，簡伯儀建議投資人可以注意旺季族群，像是傳產中的飲料、食品、通路，而電子零組件中的散熱族群也可留意。