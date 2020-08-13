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不畏疫情寒冬　iPhone第2季在美銷量逆勢創紀錄

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iPhone11+AirPods（圖／淘寶台灣提供）

▲蘋果創下美國第2季銷量新高。圖為iPhone11+AirPods（圖／淘寶台灣提供）

記者林鼎閎／綜合報導
根據市場調查機構Canalys針對美國智慧手機第2季出貨量預估，相對美國上季智慧手機市場出貨下滑，蘋果在疫情期間，iPhone的銷量反逆勢明顯成長，是最大贏家。

報導中提到，先前蘋果iPad預估第二季繳出年增34%的成果，如今Canalys對iPhone在美國的出貨量報告顯示，蘋果逆轉了智慧型手機因疫情全面下降5％的劣勢。且第2季iPhone在美國的銷量達到1500萬支年增10%，創下該季新紀錄。

調查顯示，除了iPhone 11出貨強勁外，Canalys還提到，平價的iPhone SE銷售也是帶動銷售創佳績的因素，讓其整體在美國的市佔率提高到逼近50％。另外，三星雖第二季出貨740萬支，排名來到了第2名，不過銷量卻是蘋果的一半，第3名則是LG的350萬支，比去年同期下降19％。

請繼續往下閱讀...

由於Canalys並未透露蘋果1,500萬支iPhone的實際型號出貨量的估計。 但蘋果在營收報告中iPhone收入僅成長了1.66％，而Canalys調查詳細說明了第2季智慧型手機的平均銷售價格為503美元，因此推測，蘋果iPhone SE是其在美國市場第2季新出貨刷新記錄的重要功臣。

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