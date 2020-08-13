大同股臨會准了　林宏信至姜太公道場點燈助逆轉勝成真

▲大同市場派代表林宏信(右)日前悄悄敲赴陽明山姜太公道場點七星燈祈福，如今股東臨時會獲准召開，彷彿若有神助。(圖／姜太公道場提供）

記者陳心怡／台北報導

眾所矚目的大同公司經營權之爭，昨（12）日經濟部准予市場派代表之一欣同、新大同負責人林宏信召開股東臨時會，意謂大同百年經營權恐怕變天。據了解，林宏信為了大同經營權，日前才專程赴陽明山姜太公道場點燈祈福，如今取得重大進展，彷彿冥冥之中若有神助。

道場主席羅世新表示，林宏信是虔誠信眾，數年前便跟道場結緣，點過七星燈，祈求事業順利，這次是在友人陪伴下，特別前來參拜姜太公。

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羅世新記得當時林宏信提及經濟部等四大主管機關已對大同公司於六月三十日舉辦的股東會出重手，不只駁回董事變更登記，更對董事長林郭文艷提起解任訴訟，還以《證交法》特別背信罪主動告發大同。言談之間，感受到林宏信相當憂心。羅世新也透露，林宏信參拜時，口中唸唸有詞，神情非常專注，相信是神明感受到林宏信要為股東做事的誠心，才讓他心想事成。

陽明山姜太公道場因七星燈聞名於世，有不少政商名流、影視名人赴道場參拜，盼姜太公指點迷津。前陣子藝人愷樂捲入小豬感情風波，便是由父母代為報名點燈祈福，引起媒體大篇幅報導。而這次大同市場派苦戰公司派三年有餘，出現「逆轉勝」，也不免讓許多信眾想起柯文哲2018年爭取台北市長連任，經由幕僚點七星燈加持，險勝對手丁守中3254票的「逆轉勝」事蹟。