9秒撫摸片曝光！他搭飛機腳跨前座扶手　她溫柔來回動作噁爆網友

▲報導指出,該影片應為近日所拍攝,因為搭機乘客戴著口罩。(圖/翻攝自IG/PassengerShaming)

記者詹雅婷/綜合報導

腳底按摩不稀奇,不過,近日一段女子在飛機幫別人腳底按摩的影片引發網友熱烈討論,她徒手來回撫摸後方男子的腳背至少9秒,讓其他乘客超級震驚。

每日郵報報導,這段影片起初由墨西哥攝影師丹緹(Dante)所拍攝,隨後被IG帳號「Passenger Shaming分享」,但應為近日所拍攝,因為搭機乘客戴著口罩。只不過,該班機起飛及降落的地點並未得到證實。

影片顯示,該名女子手戴著大戒指、塗著指甲油,正當班機準備起飛時,一手固定後方男子的腳,另一手來回撫摸後方男子的腳背。許多網友對此行為感到厭惡,紛紛提到「這什麼狀況,如果把這種戀腳癖的行為留在家中,那就太好了」。

事實上,這已經不是飛機上首次出現令人錯愕的狀況。今年2月,一名女子在飛機上幫兒子剪指甲;去年也有一名男子光腳利用腳拇指來滑著座位前方個人小電視的觸控螢幕,悠然地挑著自己想看的電影,完全不顧旁人眼光。

