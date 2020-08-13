　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

隱形眼鏡業者視陽光學　8月14日登錄興櫃

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

這一種疾病 是隱形眼鏡族的最大困擾

▲視陽光學為拋棄式軟性隱形眼鏡專業製造商 。（示意圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

視陽光學（6782）為拋棄式軟性隱形眼鏡專業製造商，計劃將在8月14日登錄興櫃，主要提供高透氧矽水膠隱形眼鏡產品，總部位在桃園市龜山區，工廠位於馬來西亞檳城，並在日本擁有隱形眼鏡自有品牌「Refrear」及電商通路，目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五。 

根據Contact Lens Spectrum報告顯示，108年全球隱形眼鏡市場約90億美元，並以每年5~6%的速度成長，其中矽水膠材質的配鏡選擇佔比更達65%，而且近幾年國際大廠的成長動能也是來自於矽水膠隱形眼鏡。

請繼續往下閱讀...

視陽表示，公司從「再現視界的真善美」願景出發，多年來深耕矽水膠隱形眼鏡的自主技術，目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五，而且領先全球第一個推出矽水膠彩拋產品，即是掌握矽水膠趨勢與能力的最佳印證。
 
視陽指出，因隱形眼鏡屬於醫療器材，在全球皆需經高度嚴謹的產品測試及臨床試驗才能取得認證，過程需耗費大量金錢及時間成本，國家取證標準形成競爭者的進入障礙，而視陽布局全球，已取得全世界隱形眼鏡主要市場的產品認證，包含歐洲、美國、澳洲、中國、日本及韓國等，

視陽進一步指出，公司合作的客戶皆為各區域的領導品牌，除了客戶的長期信任外，視陽更持續精進製程技術，不僅以自主技術開發出世界級高品質的矽水膠產品，與嬌生等國際大廠比更具有最完整的產品線，可滿足客戶及消費者多樣的需求，創造一站式購足的服務。
 
視陽光學從2017年、2018年、2019年的合併營收分別為4.73億元、7.6億元及14.7億元，稅後純益分別為6064萬元、1.98億元及3.15億元，每股盈餘則分別為1.13元、3.69元及5.88元，營運績效呈快速成長趨勢，未來將根據訂單需求及業務規劃穩健地分批擴充產線，可望挹注營運動能。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

少算一個零「險違約交割」！　謝金河：大立光該想想讓股價更親民

大同股臨會准了　林宏信至姜太公道場點燈助逆轉勝成真

隱形眼鏡業者視陽光學　8月14日登錄興櫃

三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

台積電百人部隊遭陸挖角　王美花：營業秘密法修法有助保護業者權益

上修台積電目標價530元！外資法人曝台積電「大手筆發債」原因

黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來仍看漲」　推估至少3000美元↑

MSCI成分股調整出爐！新增祥碩　剔除華航、大同

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

少算一個零「險違約交割」！　謝金河：大立光該想想讓股價更親民

大同股臨會准了　林宏信至姜太公道場點燈助逆轉勝成真

隱形眼鏡業者視陽光學　8月14日登錄興櫃

三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

台積電百人部隊遭陸挖角　王美花：營業秘密法修法有助保護業者權益

上修台積電目標價530元！外資法人曝台積電「大手筆發債」原因

黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來仍看漲」　推估至少3000美元↑

MSCI成分股調整出爐！新增祥碩　剔除華航、大同

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

連6戰砍20+　喬治：在復賽園區只需專心打球

公銀房貸紓困減碼9月到期！借千萬每月將增2千元負擔　銀行教你6招應對　

印尼台商命案　家屬氣炸2點抗議：警方調查誤導辦案！

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

財經熱門新聞

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」

快訊／今彩539頭獎開出！新北、台南2幸運兒

外資砍金融股不手軟　這幾檔首當其衝

買不到Switch轉買Switch概念股　她搭順風車賺2成出場

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

快訊／和碩重訊待公告　明日起暫停交易

更多熱門

相關新聞

「角膜弧度超平」她聽後果驚呆：還好有量

「角膜弧度超平」她聽後果驚呆：還好有量

現在購入隱形眼鏡相當方便，但是真的不能看款式漂亮就亂買！一名女網友日前到眼鏡行買日拋，店家突然問「妳有量過妳的角膜弧度嗎？」結果一量才發現，她能戴的隱眼相當少，而且如果長期戴不合的款式，可能會造成眼部缺氧、微血管增生，導致一輩子都不能再戴，讓她忍不住直呼「我不照也不知道原來這麼嚴重。」

疫情衝擊　金管會擬推IPO特別條款鬆綁

疫情衝擊　金管會擬推IPO特別條款鬆綁

明基材發展新事業有成　隱形眼鏡7月推新品、隔離膜搶進日系車廠商機

明基材發展新事業有成　隱形眼鏡7月推新品、隔離膜搶進日系車廠商機

穎台科技5/29重登興櫃　董座王志鴻：今年5G新材料、明年MiniLED、後年車規放量

穎台科技5/29重登興櫃　董座王志鴻：今年5G新材料、明年MiniLED、後年車規放量

他曬「絕美水藍寶石」網：有點噁

他曬「絕美水藍寶石」網：有點噁

關鍵字：

隱形眼鏡視陽光學興櫃

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面