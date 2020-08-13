三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

▲6成餐飲服務業業績回升。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者余弦妙／台北報導

政府發放振興三倍券已將近一個月，根據經濟部4日統計，兌現金額已達134億元，認為振興券已達振興效果。對此，518人力銀行特別針對有收受三倍券之店家進行調查，近6成表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感，並有7成雇主考慮增加人手。

518人力銀行表示，近日針對有收受振興三倍券的店家進行調查發現，近6成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長，其中約半數成長幅度大於10%以上。主要受惠的企業類別，以餐飲及零售業最多，兩者佔整體7成之多，可見民眾多數仍將振興三倍券用於民生消費上。

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而此波振興三倍券帶來的業績也提升了人力需求，518人力銀行進一步調查，7成雇主考慮增加人手，其中3成更明確表達有招募的計畫，可望減緩失業率。

在職缺上，內外場服務人員的需求為大宗，此外廚師、技術等專業人才以及管理職也都有需求產生。而在人才條件部份，有約6成雇主歡迎無經驗的應屆畢業生或轉職的工作者。

518人力銀行進一步調查雇主所願意提供之薪資待遇更發現，有6成雇主願意提供25-30K高於基本工資的薪水，另有2成雇主所開出的薪水高於30K，可見就業市場開始出現升溫的跡象。

▼有6成店家因發放振興三倍券業績有所成長。（圖／518人力銀行提供）