少算一個零「險違約交割」！　謝金河：大立光該想想讓股價更親民

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者呂俊儀／綜合報導

繼蘋果數次分割股票，近來特斯拉（Tesla）也宣布進行股票分割，財信傳媒董事長謝金河在臉書分享貼文，指自己一位朋友買進大立光股票，因少算一個零，只好到處調錢交割。藉此點出大立光或許可考慮如何放大股本，讓股價更親民，還可穩固經營權。

以蘋果股價為例，過去約40年來，歷經5次分割，原持有股東報酬估計超過千倍。而股票分割，讓票面變便宜，在資本市場中也吸引更多投資人參與，讓股權適度分散，對於股價提升通常也有一定幫助。

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謝金河在臉書上提到，「Tesla宣布一拆5，股價大漲180.27美元，漲幅13.12%，市值一日增加336億美元。而7月30日蘋果宣布分割，這次是一拆4，當天股價大漲40.28美元，市值直逼2兆美元。」這兩家公司股票分割都為了吸引更多市場散戶投資人進場買進他們公司股票，而且，散戶基礎愈龐大，他們的經營權也愈鞏固。

從台股來看，謝金河說，前不久，一個朋友在股市收盤前一分鐘，敲進10張大立光的股票，營業員還特別確認是10張？這位朋友很堅定的說是！收盤後問題來了，他以為10張大立光是400萬元，結果是少算一個零，這下子只好到處調錢解決眼前交割的問題。

他指出，大立光接近4000元股價，對多數小額投資人來說，實在很吃力，也許今年大立光營運遇瓶頸，似乎到了尋找新定位的關鍵時刻。最近在美國股市流行的股票分割遊戲，從蘋果到特斯拉一宣布分割，股價都造成大漲，也許大立光也可以想想如何把股本變大，讓股價變得親民一些。

謝金河認為，今年台股上漲逾6%，但台灣成長電子股典範的大立光今年股價反跌22%以上，這是大立光上市以來從未發生過的事。今年大立光營收前7月成長3.9%，但大立光主要競爭對手玉晶光卻成長63.3%，玉晶光在蘋果扶持下已漸茁壯，過去大立光獨霸光學變焦鏡頭模組市場的局面正在改變。也許大立光在鞏固技術優勢的時候，可能要回防資本市場的競爭力！

