　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台積電百人部隊遭陸挖角　王美花：營業秘密法修法有助保護業者權益

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲日媒報導台積電百人部隊遭紅色供應鏈挖角，經濟部長王美花（圖中）今（13）日表示政府近年持續推動營業秘密法修法，有助保護我業者權益。（圖／記者林淑慧攝）

▲日媒報導台積電百人部隊遭紅色供應鏈挖角，經濟部長王美花（圖中）今（13）日表示政府近年持續推動營業秘密法修法，有助保護我業者權益。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

日經新聞報導，中國大陸支持的兩家半導體業者，去年來共計已挖角上百名台積電資深工程師與經理，以協助北京扶植中國大陸晶片產業，恐有營業秘密外流疑慮，經濟部長王美花今（13）日回應表示，台積電近年離職率一直在5%以下，政府也對營業秘密法持續修法增加侵權態樣，並導入刑事責任，有助保護我業者權益。

台積電半導體製程技術為全球領導業者，近年成為紅色供應鏈積極挖牆角的對象，對於日經新聞報導，台積電昨日發佈聲明表示，員工是台積電最重要的資產，公司近年的年度離職率一直在5%以下，將繼續致力留住人才、培育人才，提供員工具挑戰性且正面的工作環境與長期職涯發展。

請繼續往下閱讀...

經濟部長王美花今天出席新任國貿局長交接典禮，會後接受媒體採訪時表示，台積電技術研發能力獨步全球，分工也相當細密，近年也慎防營業秘密外流的可能性，而政府也持續推動營業秘密法修法，參考近期偵辦中的侵權案件，增加侵權的認定態樣，並導入刑事責任以保障我業者權益，目前並未接到台積電營業秘密外流的反映。

台積電製程領先，且全球晶圓代工市占高達56%以上，也因應持續擴充7奈米及5奈米，以及3奈米及2奈米研發，公司今年決定逆勢對外招募5,000位新血，並致力提高福利及友善工作環境，育才及留才雙軌並進。今年前七月合併營收達7,272.59 億元，年增 33.6%，創歷年同期新高。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

首家日商餐飲品牌來台掛牌　亞洲藏壽司九月上櫃「展店目標200家」

黑松Q2獲利1.71億元年增8.8%　攜手精品水晶打造珍藏型主題酒

經濟部直指大同林郭文艷濫權違法　六大理由核准市場派召開股東會

快訊／大同董監改選戰火重燃！　經濟部同意市場派召開股東臨時會

快訊／大雷雨特報來襲　水利署示警：台中市一級淹水警戒

口罩再掀搶購潮　王美花：通路加緊鋪貨、徵用維持800萬片不變

經部擬修法「陸資企業定義趨嚴」 王美花：預計下周預告

大同市場派向經濟部喊話　王美花：股臨會審議本周作出決議

卜蜂7月營收18.84億元年增逾8%　擴大投資AI飼料廠助攻營運

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

少算一個零「險違約交割」！　謝金河：大立光該想想讓股價更親民

大同股臨會准了　林宏信至姜太公道場點燈助逆轉勝成真

隱形眼鏡業者視陽光學　8月14日登錄興櫃

三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

台積電百人部隊遭陸挖角　王美花：營業秘密法修法有助保護業者權益

上修台積電目標價530元！外資法人曝台積電「大手筆發債」原因

黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來仍看漲」　推估至少3000美元↑

MSCI成分股調整出爐！新增祥碩　剔除華航、大同

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

新台幣開盤升值2分　以29.52元開出

印尼台商命案　家屬氣炸2點抗議：警方調查誤導辦案！

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

金馬57公布主視覺！取自「5位明星私照」構成2字　驚見「手扶梯摟抱放閃」

民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

財經熱門新聞

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

台中護理師、台新員工被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

30歲就存2千萬？釣出神人：3種職業很可以

爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

咖啡儲值卡藏陷阱！擺脫月光族「5燒錢卡必丟」

快訊／今彩539頭獎開出！新北、台南2幸運兒

外資砍金融股不手軟　這幾檔首當其衝

買不到Switch轉買Switch概念股　她搭順風車賺2成出場

「反壟斷訴訟案」高通贏了！　手機廠要晶片...得乖乖繳授權費　

快訊／和碩重訊待公告　明日起暫停交易

更多熱門

相關新聞

上修台積電目標價530元！外資法人曝台積電「大手筆發債」原因

上修台積電目標價530元！外資法人曝台積電「大手筆發債」原因

台積電（2330）氣勢如虹，又大手筆發債，擴大資本支出，亞系外資法人推測英特爾外包CPU大單即將到來，看好台積電將擁抱利多，甚至把目標價從500元進一步升上530元。

華為晶片缺貨告急！三大應對曝

華為晶片缺貨告急！三大應對曝

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

力特南科廠36.5億賣給台積電　處分利益約6.5億元

力特南科廠36.5億賣給台積電　處分利益約6.5億元

關鍵字：

台積電經濟部王美花

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面