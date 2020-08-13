台積電百人部隊遭陸挖角　王美花：營業秘密法修法有助保護業者權益

▲日媒報導台積電百人部隊遭紅色供應鏈挖角，經濟部長王美花（圖中）今（13）日表示政府近年持續推動營業秘密法修法，有助保護我業者權益。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

日經新聞報導，中國大陸支持的兩家半導體業者，去年來共計已挖角上百名台積電資深工程師與經理，以協助北京扶植中國大陸晶片產業，恐有營業秘密外流疑慮，經濟部長王美花今（13）日回應表示，台積電近年離職率一直在5%以下，政府也對營業秘密法持續修法增加侵權態樣，並導入刑事責任，有助保護我業者權益。

台積電半導體製程技術為全球領導業者，近年成為紅色供應鏈積極挖牆角的對象，對於日經新聞報導，台積電昨日發佈聲明表示，員工是台積電最重要的資產，公司近年的年度離職率一直在5%以下，將繼續致力留住人才、培育人才，提供員工具挑戰性且正面的工作環境與長期職涯發展。

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經濟部長王美花今天出席新任國貿局長交接典禮，會後接受媒體採訪時表示，台積電技術研發能力獨步全球，分工也相當細密，近年也慎防營業秘密外流的可能性，而政府也持續推動營業秘密法修法，參考近期偵辦中的侵權案件，增加侵權的認定態樣，並導入刑事責任以保障我業者權益，目前並未接到台積電營業秘密外流的反映。

台積電製程領先，且全球晶圓代工市占高達56%以上，也因應持續擴充7奈米及5奈米，以及3奈米及2奈米研發，公司今年決定逆勢對外招募5,000位新血，並致力提高福利及友善工作環境，育才及留才雙軌並進。今年前七月合併營收達7,272.59 億元，年增 33.6%，創歷年同期新高。

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