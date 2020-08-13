姊好心請2兄弟喝茶卻被殺！　單身弟：她害我們娶不到老婆

記者李振慧／綜合報導

印度一對兄弟自己娶不到老婆，竟然把錯怪在離婚的姊姊頭上，趁著去對方家中作客時殘忍殺人，並搶走其價值印度盧比60萬元（約台幣23萬元）的珠寶，目前2人因涉嫌殺人已被逮捕。

事件4日發生在阿默達巴德市(Ahmedabad)，41歲男子沙吉(Sajijul Shaikh)和27歲弟弟羅霍亞里(Rojoali Shaikh)以慶祝兄妹節(Raksha Bandhan)為由前往45歲姊家中拜訪，對方完全不知道他們來意還開心泡茶，沒想到茶喝完後就遭2人聯手殺害。

警方表示，這對兄弟2日見面後決定殺害自己姊姊，因為沙吉認為他離婚後一直娶不到老婆，是姊姊結過2次婚讓家族蒙羞害得，且擔心對方又離婚後可能會回去賣淫，再這樣下去連弟弟也會無法結婚，所以決定殺害姊姊後搶奪珠寶。2人9日落網後，本案目前仍在調查中。

▼兄弟倆聯手殺害親姊。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

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