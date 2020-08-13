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川普金正恩25封私人密函下月公開！水門案記者新書將上市　封面曝光

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▲▼川金二會,川普,金正恩。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

美國資深記者伍華德（Bob Woodward）9月將出版新書《憤怒》（Rage，暫譯），繼續揭露總統川普所帶領的白宮內幕，令人關注的是，他這次曝光的是川普與北韓領導人金正恩之間從未公開的25封私人信件。

衛報報導，《憤怒》為伍華德第2本揭露川普白宮內幕的書，將於9月15日上市。根據出版商賽門舒斯特（Simon & Schuster）12日晚間發布在亞馬遜網站的細節，新書提到，「金正恩把2位領導人之間的關係描述成一部『奇幻電影』，因為2人正在進行一場非同尋常的外交活動。」

亞馬遜書籍介紹頁面文字指出，《憤怒》闡述川普任職總統期間內幕，包括初期國家安全決策行動全新細節，以及川普面臨全球疫情流行、經濟災難及種族動盪事件所採取的行動。

事實上，現年77歲的伍華德是美國媒體《華盛頓郵報》的資深記者，因與同事伯恩斯坦（Carl Bernstein）共同揭發水門案一舉成名。他於2018年9月出版《恐懼：川普入主白宮》（Fear），爆料幕僚為了「保護國家」，不惜從桌上拿走機密文件，避免川普執行極端政策，引起外界高度關注。

當年川普大罵《恐懼》一書並沒有親自採訪他，主張內容虛構。但到了今年1月，川普接受福斯新聞採訪時曾表示，他已與伍華德有過交談，「我接受一位非常優秀的作家兼記者的採訪，我可以說（那個人）是伍華德，他說他正在做一些事情」；據悉，川普不只一次與伍華德交談，甚至也要求高階助理配合。

▼ 伍華德（左）與同事伯恩斯坦（右）共同揭發水門案一舉成名。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 現年77歲的伍華德（左）是美國資深記者，因與同事伯恩斯坦（Carl Bernstein，右）共同揭發水門案一舉成名。（圖／達志影像／美聯社）

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