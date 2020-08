川普金正恩25封私人密函下月公開！水門案記者新書將上市　封面曝光

▲北韓領導人金正恩(左)與美國總統川普(右)。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

美國資深記者伍華德(Bob Woodward)9月將出版新書《憤怒》(Rage,暫譯),繼續揭露總統川普所帶領的白宮內幕,令人關注的是,他這次曝光的是川普與北韓領導人金正恩之間從未公開的25封私人信件。

衛報報導,《憤怒》為伍華德第2本揭露川普白宮內幕的書,將於9月15日上市。根據出版商賽門舒斯特(Simon & Schuster)12日晚間發布在亞馬遜網站的細節,新書提到,「金正恩把2位領導人之間的關係描述成一部『奇幻電影』,因為2人正在進行一場非同尋常的外交活動。」

亞馬遜書籍介紹頁面文字指出,《憤怒》闡述川普任職總統期間內幕,包括初期國家安全決策行動全新細節,以及川普面臨全球疫情流行、經濟災難及種族動盪事件所採取的行動。

