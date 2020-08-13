女業務月收「6位數」只開進口車！　嫌百萬存款少：護理師姊是我的4倍

▲原PO透露，想要簡單生活，但平常奢侈慣了，不知道從何著手。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡追求好的生活品質，願意花大錢享受生活。一名從事業務工作的女網友透露，每個月的薪水有6位數，「平常生活用的吃的都要買最好 ，車只開進口車」，工作7年存款卻只有百萬，「偶然間，聽到護理師姐姐說月收只有8-9萬，但存款卻是我的4倍多」，因此她好奇詢問，「要怎麼克制花錢的衝動？」

原PO在臉書「存錢公社」發文，自己平常吃的、用的都會買最好，車子也只開進口車，「最近又想把家裡弄好看一點，舒適一點，但一樣也是必須好幾萬好幾萬的花」，即使月收入有6位數，工作7年下來，存款只有百萬，「我錢賺了都是在想，要怎麼花而不是怎麼存」，眼看著年齡就要35歲了，「很懂得生活，卻沒有理財頭腦，曾經強迫自己不花錢，但都失敗了」。

請繼續往下閱讀...

偶然間聽到，護理師每個月收入只有8-9萬，但存款金額竟然是她的4倍。護理師姊姊也透露，「自己一年只買一次衣服，也不買房子不買車子，代步工具是機車，不買名牌包，偶爾做做醫美，平常都省吃儉用，很少會花錢，一部分存股票。」聽完這番話後，原PO也想嘗試過簡單的生活，但因為平常奢侈慣了，很難改變消費模式，「有什麼奇招可以降低購物慾望？」

▲原PO即將邁入35歲，從事業務工作7年。（示意圖／Unsplash）

網友們看完後，在底下留言提供方法，「慾望的的力量決定荷包的能量」、「過來人告訴你，把錢拿去付貸款，然後你就沒錢花了，想花都沒有」、「先學會斷捨離，丟丟丟，丟多了就會覺得不用再買了，因為家裡東西太多了」、「我試過很極端的作法，把帳號裡的錢都鎖在一個不能領出的帳號裡，這裡指的錢是用不到的閒錢」。

其中有不少網友質疑，護理師的薪水竟然高達8-9萬，「我也是護理師，但薪水沒有8-9萬，請問你姐姐是在那一個科別啊」、「 我有聽錯嗎，只有八九萬，為啥是大部分人月薪的3倍」、「為什麼我認識的護理師們（含護理長）都沒有8、9萬？想知道醫院，我要跳槽」、「一般護理師月薪沒這麼多好嗎，哪裡的福利這麼好」。而原PO也回覆，「整形外科病房」。