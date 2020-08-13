經濟部女力崛起　江文若升任國貿局長「聚焦數位貿易拓展」

▲經濟部今（13）日舉行國貿局長交接典禮，經濟部國際合作處長江文若升任國貿局長。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（13）日舉行國貿局長交接典禮，經濟部國際合作處長江文若升任國貿局長，她在致詞時表示，今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，遠距商務成為必要趨勢，上任後將著重協助中小企業數位轉型，以拓展數位貿易版圖。

經濟部長王美花由政務次長升任部長後，原國貿局長陳正祺升任經濟部政務次長，國貿局長職缺則由經濟部國際合作處長江文若升任，顯示經濟部一級文官近來女力崛起，包括商業司長李鎂、智慧局長洪淑敏及統計處長黃于玲，均為女性事務官。

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▲由左至右為經濟部政務次長陳正祺、經濟部長王美花、經濟部國貿局長江文若。（圖／記者林淑慧攝）

近來台美關係為歷來最緊密，經濟部長王美花於致詞時也表示，對外經貿關係將是未來政策重中之重，期許國貿局同仁在疫情的考驗下能找出業務亮點；政務次長陳正祺也指出，在各國邊境封鎖的挑戰下，國貿局應將年度的經貿往來業務提升為日常互動型的業務，以因應新局挑戰。

江文若表示，疫情衝擊商業及貿易的可預測性，這是全球沒有面對過的情況，上任後將襄助部、次長與其他國家進行雙邊諮商及合作對話，包括持續拓展新南向業務及排除貿易障礙，另也將持續強化我國與其他國際經貿夥伴的貿易與產業合作。

新任國貿局長江文若，畢業於政大法律系，並獲得美國賓州大學法律學系碩士學位，長期參與國際經貿事務，除擔任國際合作處處長外，也曾歷任貿易局組長、副局長，以及曾派駐美國代表處經濟組及駐加拿大代表處經濟組。

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