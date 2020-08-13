黃金跌破1950美元！債券天王：短期重挫「未來仍看漲」　推估至少3000美元↑

▲疫苗前景樂觀，使投資人的投資偏好改變。（圖／pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

上週黃金價格破每盎司2000美元以上的紀錄後，由於新冠肺炎疫苗前景樂觀、美國公債殖利率提升，削弱投資人對於黃金避險的吸引力。本週二（11日）國際金價跌破2000美元關卡，重挫逾5%，創下7年來最大單日跌幅。截至稍早，12月黃金期貨價格下跌0.43%至每盎司1940.6美元。

由於投資風險偏好改變，以及美國即將發行大量債券，使基準國債收益率自8月以來逐漸攀升。根據渣打銀行數據顯示，近期收益率的反彈也反映出投資人對於新冠肺炎疫苗可能抑制疫情爆發的期望。

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HDFC Securities Ltd.高級分析師Tapan Patel認為，美國援助計畫將使收益率提升，可能在短期內壓低黃金價格；從長遠來看，高昂的醫療成本及資產負債表的擴大將繼續支持金價提升。

MineLife Pty高級資源分析師Gavin Wendt指出，一旦黃金跌至每盎司2000美元，對於很多投資者來說，是個獲利的好機會。此外，俄羅斯核准全球首支新冠肺炎疫苗，可能使部分投資人從黃金獲益中轉回股票。

有債券天王美名的DoubleLine Capital LP創辦人Jeffrey Gundlach表示，儘管金價受到挫折，黃金仍可能會繼續走高，美國銀行也預測黃金價格將觸及每盎司3000美元。

其他貴金屬部分，截至稍早，9月白銀價格上漲0.22%至每盎司26美元；10月鉑金價格下跌0.27%至每盎司956.6美元；9月鈀金上漲1.76%至每盎司2206.3美元。