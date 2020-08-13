竊美國智慧財產權！中國駐休士頓領事館遭FBI緊盯　他指出：只是冰山一角

▲美國司法部官員指出，中國駐休士頓領事館涉竊美智財。（圖／翻攝自Google Map）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國司法部高階國安官員今天指出，中國駐休士頓總領事館長期以來一直在聯邦調查局（FBI）監視下，認為這是中國企圖竊取美國智慧財產的一處基地。

路透社報導，美國助理司法部長德梅斯（John Demers）在華府智庫主辦的一場研討會中表示，川普政府上月要求中國駐休士頓總領事館關閉，這「並非隨意選擇」。

德梅斯告訴戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS)，美國政府關閉這處中國領事館的要求，是要阻斷「我們已追蹤一段時間的事」。

他表示知曉全美30個不同城市的50起例證，近期均有類似有利中國工業和智財間諜活動的通報出現，休士頓僅是「冰山一角」。

德梅斯說，由於影音平台TikTok在美流行，能藉此取得敏感個資，有時包含個人聯絡名單和所在位置，這讓美國政府相當關切，以致近來動作頻頻想要阻止使用這個應用程式。

他指出，使用中國大廠華為技術公司的科技，開發建設美國5G數據和電信網路，會讓美國人民個資更加公開於外，這就是為什麼川普政府「大力」勸說歐亞盟友警防並拒絕在他們新的網路中使用中國製設備。

德梅斯還表示，美國有愈來愈多起訴指稱，中國料將於2020年期間涉及電腦駭客行動。他說，美國司法部正重新分配檢察官處理有關中國的起訴案。

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