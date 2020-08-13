網路代購比專櫃便宜！　釣出內行人揭「內幕」：讓消費者以為賺到

▲網路購物很方便，但也有許多潛藏的風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

隨著網路購物越來越盛行，只要動動手指，就可以買到想要的東西，許多人也開始在網路上找廠商代購商品，但有些賣家標記的價格，與實體店家有很大的落差，有網友因此好奇，「為什麼代購的價格，會比建議售價還要低？代購真的有辦法買到這麼便宜的價格嗎？」

原PO在PPT上發文，前幾天在網路上買了一件28美元的衣服，「換算台幣以29匯率算，至少也要812元」，但是賣家卻只賣650元，價錢相差快200元。她補充，這間賣場除了賣衣服之外，還有賣包包、飾品、配件，「也有數千人評價五顆星」，但如此便宜的價格讓她困惑，「代購有辦法買到這麼便宜的價格嗎？」

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▲網路代購常常可以買到物超所值的商品。（圖／pixabay）

貼文一出後，許多人在底下紛紛留言，「美國outlet折很低是常態」、「正常，建議價格不代表最終價格」、「很合理啊，不然誰要找代購」、「所以你就知道，代理商和專櫃賺多少了」、「那種評價有的是可以灌水的」、「便宜很多有很多因素，但建議售價永遠都有折價空間」、「可以去看信用詐欺師 ，很多都是佈出來的局」。

也有內行人跳出來解釋，「建議售價是拿來定錨用的，打折會讓消費者以為自己賺到」、「很多東西建議售價100元，成本才20元不到喔，當然可以批到便宜的」、「正常，保養品跟別國原廠直接拿，約建議售價一成，隨便賣」。也有網友提醒，便宜貨也有風險在，「很多可能阿，盜版、大量、跟源頭買的，都能很便宜」。