孔子學院也列「外國使團」？　美國國務院計畫加強審查力度

▲美國可能要求備受爭議的孔子學院更改身份。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

中美緊張局勢再升級！繼新華社、《環球時報》等中國官媒後，美國這次將手伸向了中國政府長期資助的孔子學院，未來可能加強對該學院的審查力度。

據彭博新聞（Bloomberg News）報導，一名不願透露姓名的知情人士表示，美國國務院計劃最快將在週四（13日）宣佈美國的孔子學院需要被註冊為「外國使團」。此舉意味著美國政府認定孔子學院是由外國政府「實質上擁有或有效控制」的機構，而該學院未來也將受到與大使館和領事館類似的行政要求。

孔子學院是一個由中國政府長期資助的計劃，它致力於在美國和其他國家教授漢語和中國文化，其中有許多學院是設立在大學校園內的。該學院官網資料顯示，全球目前已有162個國家設立了541所孔子學院，單單美國就有81所之多。

長期以來，這些學院一直備受爭議。包括佛州共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）在內的議員就曾敦促該州的學校終止與它們的協議。他將這些學院稱為「由中國政府運營、利用中國語言和文化教學作為擴大中國政府政治影響力的工具。」

儘管這些學院在教學時通常避開了歷史、政治和時事，但批評人士表示，孔子學院通過威脅撤回對所在學校的資助，讓中國政府得以審查美國大學的教材和學術活動，是中國在美國校園施加影響的工具。美國國家學者學會（National Association of Scholars，NAS）也批評孔子學院的資金缺乏透明度，並且在教學時禁止學生討論中國政府的敏感話題。他們認為此舉損害了學術自由且違背西方重視透明度的規範。

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