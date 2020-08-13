　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓「核武設施」遭洪水吞噬！美智庫比對衛星照：核反應爐已停止運轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓寧邊核武設施，可能深受暴雨成災影響。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓寧邊核武設施，可能深受暴雨成災影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

朝鮮半島近1個月來因梅雨鋒面影響，持續降下毀滅性暴雨。美國華府研究北韓（朝鮮）的智庫網站《北緯38度》（38 North）透過衛星相片指出，北韓位於平安北道寧邊郡的核武設施，因為位處九龍江（구룡강）旁，受江水氾濫影響，已持續數日未正常啟動，恐影響核反應爐的運作。

▲▼寧邊核反應爐旁的九龍江氾濫。（圖／翻攝自《北緯38度》）

▲▼寧邊核反應爐旁的九龍江氾濫。（圖／翻攝自《北緯38度》）

▲▼寧邊核反應爐旁的九龍江氾濫。（圖／翻攝自《北緯38度》）

《北緯38度》12日（當地時間）在報告中指出，從寧邊核武設施6日的衛星相片與上個月22日相比，可以觀察出九龍江水位上升不少，顯示洪水氾濫成災，為近幾年以來最嚴重的災情；且北韓當局雖持續修補九龍江堤防，以應付暴雨來犯，但仍無法抵抗今年洪災，成為無用之物。

特別是在衛星相片中，可以看到橫跨九龍江的堤壩，慘遭江水淹沒。

▲▼鈾濃縮工廠旁的河水氾濫衛星照對比。（圖／翻攝自《北緯38度》）

▲▼鈾濃縮工廠旁的河水氾濫衛星照對比。（圖／翻攝自《北緯38度》）

▲▼鈾濃縮工廠旁的河水氾濫衛星照對比。（圖／翻攝自《北緯38度》）

《北緯38度》表示，「5兆瓦（5MW）核子反應爐已持續一段時間沒有運作，且實驗型輕水反應堆（ELWR）也停止運作；然而這些設備需持續不斷供水，保持正常運作。」

不過《北緯38度》也分析，根據8至11日拍攝的寧邊核武設施衛星相片，九龍江的水勢似乎退去不少，推測鈾濃縮工廠（UEP）等重要設施已成功躲過洪災。

►北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
月老也救不了你！「全台12大情侶禁地」...是真愛來挑戰
「火山灰低壓」接近！明後2天「降雨熱區」出爐
快訊／趙正宇涉貪上千萬被收押　抗告遭駁回...續蹲看守所2個
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本2醫師受漸凍人委託安樂死　檢方：依受囑託殺人罪起訴

泰國示威學生列10點盼改革君主制　總理巴育警告「太過分！」

川普傳想撤換國防部長　管他白宮誰當家艾斯培都不幹了

北韓「核武設施」遭洪水吞噬！美智庫比對衛星照：核反應爐已停止運轉

魯蛇兄弟娶不到老婆！牽拖「結過2次婚姊姊」怒殺害：怕她再離婚

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

美疫苗專家警告：新冠疫苗可能不適用於胖子！

南韓暴雨致35死7失蹤！總統文在寅指定11市郡為「特別災難地區」

10歲小妹視訊上課「媽在旁慘遭槍殺」！師看她雙手摀耳…下秒畫面全黑

女助教失蹤12日陳屍「公墓垃圾袋」　監視器拍到16歲少年淡定棄屍

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

日本2醫師受漸凍人委託安樂死　檢方：依受囑託殺人罪起訴

泰國示威學生列10點盼改革君主制　總理巴育警告「太過分！」

川普傳想撤換國防部長　管他白宮誰當家艾斯培都不幹了

北韓「核武設施」遭洪水吞噬！美智庫比對衛星照：核反應爐已停止運轉

魯蛇兄弟娶不到老婆！牽拖「結過2次婚姊姊」怒殺害：怕她再離婚

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

美疫苗專家警告：新冠疫苗可能不適用於胖子！

南韓暴雨致35死7失蹤！總統文在寅指定11市郡為「特別災難地區」

10歲小妹視訊上課「媽在旁慘遭槍殺」！師看她雙手摀耳…下秒畫面全黑

女助教失蹤12日陳屍「公墓垃圾袋」　監視器拍到16歲少年淡定棄屍

幼幼口罩年底前至少供應500萬片　經部掛保證：實名制都買得到

人妻那邊「爆腫像拳頭」！痛到秒飆淚倒地…醫一路劃開到肛門傻了

快訊／真的要同框！韓國瑜選前之夜為李眉蓁站台　喊話粉絲：明晚見

不斷更新／蘇緯達先發全壘打　兄弟終於得分2局2比0統一

裸露敏感部位引誘網友打賞　溫州90後女直播主床上被捕

首屆「富岡鐵道藝術節」8/14浪漫登場　重量級DT668蒸汽火車王亮相

解放軍台海實戰演習　《環時》專家：警告台獨意味空前

又爆公司高層快閃！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

蔡英文提台美關係3任務！　國台辦嗆：民進黨的行徑令人不齒

大同公告：股務代理將由台新銀行股務代理部接手

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

豪放女教師發酒瘋　脫光攀進寺廟

美國52家科技巨頭　聯手告川普

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

韓宣布建造核潛艇　配備彈道飛彈

紐時：習近平、栗戰書、汪洋親戚在港買下15億豪宅

蓬佩奧捷克議會演說　支持議長訪台

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

娶不到老婆也怪她　兄弟聯手殺親姊

女秘書懷孕要他負責　殺台商奪財

美軍UH-1N直升機300m空中被槍擊！

金正恩駕車視察...災民感動痛哭！寫信「謝恩」

泥水灌車內！她「哭喪臉抓樹」求援　860萬人看傻

科技股領3大指數收紅　那指漲逾2%

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

更多熱門

相關新聞

暴雨致35死7失蹤！文在寅指定「特別災難地區」

暴雨致35死7失蹤！文在寅指定「特別災難地區」

南韓最近受到梅雨鋒面影響，各地暴雨成災，從1日起，共35人死亡、7人失蹤、7828名災民無家可歸。為求儘快幫助災民重建家園，南韓總統文在寅今（13）日宣布增加全羅南北道、慶尚北道等11個市郡為「特別災難地區」，從國庫中撥款給地方政府，支付災民援助津貼。

10歲小妹視訊上課　媽在旁遭射殺

10歲小妹視訊上課　媽在旁遭射殺

楊潔篪最快下周訪韓　為習近平出訪鋪路

楊潔篪最快下周訪韓　為習近平出訪鋪路

二戰遭擊沉　日本青函連絡船尋獲

二戰遭擊沉　日本青函連絡船尋獲

6G戰役！日本作戰隊掀導航爭奪戰

6G戰役！日本作戰隊掀導航爭奪戰

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武北韓朝鮮寧邊核武設施鈾濃縮工廠九龍江暴雨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

丫頭鞋子放門口越變越少！

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面