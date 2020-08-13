夢想30歲前「財富自由」擁千萬存款！　網笑：這職業可以

▲多數人努力工作，以「財富自由」作為目標。（圖／翻攝自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

多數人都十分嚮往薪水優渥的工作，以「財富自由」為目標努力，一名社會新鮮人寫道，想要在30歲時達到財富自由的人生，什麼樣的工作可以離這個目標近一點，「受僱於人，有辦法存到2至3千萬嗎？」

原PO在PTT發文，自己是一名社會新鮮人，面對目前社會上低薪資，且過勞的環境下，要選擇什麼樣的行業，才可以在30歲時達到財富自由的目標。另外，他也好奇，若受僱於人，有辦法靠著每個月的薪資收入，存到2至3千萬嗎？

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貼文一出之後，許多網友在底下紛紛留言，「議員立委啊，但是你要有本事選上」、「會中15億的護理師」、「努力在30歲賺了100萬，繼承家裡1900萬」、「沒自己創業，99%的人辦不到」、「昨天看新聞有人洗錢8個月賺一個億，30歲不到」、「五年存3000萬，想都不可能」、「有大乾爹的直播主」。

多數網友都認為，要在30歲以前財富自由很困難，要擁有千萬的存款也是不容易的事情，但也提供一些高薪的職業，「政治人物、網紅，公眾人物才有機會」、「如果從高中就開始投資有可能」、「當立委可以」、「真的有機會就是18、19歲就出來拼創業，這樣拼10年看看，或者是接家裡企業」。

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