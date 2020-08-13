北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

▲美國智庫指出，近來北韓物價異常穩定，可能與中國援助有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國華府研究北韓的智庫網站《北緯38度》（38 North）指出，近來北韓（朝鮮）歷經國際社會經濟制裁、新冠肺炎（COVID-19）疫情，加上連續1個月來的暴雨，然而物價卻無明顯的波動，且米價甚至不漲反跌；不過該現象並非代表著北韓經濟穩定的證據，相反而言，全體經濟表現委靡不振時，物價也可能降低。

《北緯38度》引用南韓境內媒體《Daily NK》的資料指出，北韓最近幾周的米價持續在最低價格徘徊，而即便面臨聯合國安理會對於精煉石油購入量的限制，油價竟還能大幅下跌。

以北韓境內平壤、新義州、惠山3座都市的米價舉例，從去年7月的每公斤5100元朝鮮幣，跌至今年7月19日的每公斤4100元朝鮮幣。

▲美國智庫指出，中國大陸近幾個月來暗地援助北韓。（圖／達志影像／美聯社）

《北緯38度》指出，北韓物價之所以能如此穩定，可能是因中國近幾個月來暗地裡的糧食援助所致，在過去幾張衛星相片裡可以觀察出，新義州與遼寧丹東間的鴨綠江大橋，有貨車在海關進出；至於油價穩定，除了靠中國定期供給，可能也與海上船舶非法走私交易有關，進而超過制裁所規定的精煉石油購入上限。

不過近1個月來的洪災，可能會導致米價再次回升。

《北緯38度》分析，米價下跌，其實反而代表著北韓一般居民的荷包本來就無法負荷購買白米，於是只好退而求其次，購買價格相對低廉的玉米充飢，有數據指出，近來玉蜀黍的價格持續上漲。

►和中國貿易是唯一解藥！金正恩「火速搶蓋」新鴨綠江大橋...不怕染疫丟命