俄疫苗11月供應他國…掀安全疑慮！　巴西巴拉拿州已秒「簽約試驗」

▲俄羅斯計畫10月在國內展開大規模接種，11月供應他國，但外界對於其安全性與有效性抱持疑慮。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁11日宣布註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）並開始生產，計畫2周內投入使用，10月在國內展開大規模接種，11月提供給他國。儘管外界質疑安全性與有效性，巴西巴拉拿州（Parana State）已經同意與俄國簽署備忘錄（MOU），試驗與生產疫苗。

俄羅斯直接投資基金（RDIF）首席執行官德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）於11日向CNN表示，此疫苗安全、有效，「我們將在8、9月公布數據來表明這一點」。他說，疫苗推出時程將會非常緩慢、循序漸進，「不會明天就把它給了1000萬人」，且已收到大約10億劑量的訂單。

俄國4月頒布法律，取消疫苗必須通過第三階段試驗才能獲得批准的要求。德米特里耶夫說，此舉使得研究團隊可以在進行第三階段試驗的同時，向高風險族群推廣疫苗，「我們相信這是正確的做法」。

▲俄羅斯總統普丁11日宣布註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）並開始生產，計畫2周內投入使用。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》引述俄羅斯大使館說法報導，巴西巴拉拿州研究所（Tecpar）同意簽署備忘錄，試驗疫苗並「組織史普尼克V在巴西與其他拉美國家的生產與分配」。該機構12日表示，如果衛生當局許可，預計2021年下半年開始生產俄國疫苗，此前也可能先進口疫苗。

據悉，俄羅斯大使館也正與巴西巴伊亞州（Bahia）進行類似討論。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表態支持俄國疫苗，甚至自願公開接種第一劑疫苗。菲國衛生部也正與俄方討論劑量與設立生產實驗室事宜。

▲美國衛生部長阿札爾（左）表示，研發疫苗並非應該搶第一的比賽。圖為AIT與衛福部簽署衛生合作備忘錄，阿札爾與衛福部長陳時中（右）合影。（圖／攝影中心攝）



儘管俄羅斯堅稱疫苗安全有效，外界依然抱持質疑態度，因為疫苗尚未通過關鍵的第三階段試驗，莫斯科「Gamaleya研究院」也沒有釋出任何試驗資料。

倫敦帝國學院免疫學教授阿爾特曼（Danny Altmann）指出，釋出不夠安全、有效的疫苗將產生連帶傷害，惡化目前疫情，呼籲各界遵守標準。

美國傳染病權威、國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Dr. Anthony Fauci）嚴重懷疑俄國是否已經準備好廣泛施打疫苗，「我希望俄羅斯人已經真正、明確證明這種疫苗是安全有效的」。他強調，擁有疫苗與證實其安全與有效是兩碼子事。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於11日參訪台灣時說，美國擁有嚴格的安全標準，「這不是一場應該爭取第一名的比賽」，「我們將要求美國任何疫苗都必須是安全有效的，並且符合食品藥品監督管理局（FDA）的黃金標準」。

世界衛生組織（WHO）正與俄羅斯當局和科學家聯繫，試圖審查疫苗試驗細節。根據WHO，全球目前有28種新冠疫苗正在進行人體試驗。

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