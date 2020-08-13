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賀錦麗首度同框拜登！轟川普「讓美國支離破碎」：無法勝任總統

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▲拜登,賀錦麗。（圖／路透）

▲美國民主黨準總統候選人拜登與其副手賀錦麗12日在達拉威爾州同台造勢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）於11日宣布，副手人選就是加州參議員賀錦麗（Kamala Harris），2人於12日首度公開同框露面，在達拉威爾州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）造勢。賀錦麗痛批總統川普防疫不力，也未能妥善處理疫情引發的經濟危機，讓美國「支離破碎」，根本「無法勝任這份工作」。

綜合CNN等外媒報導，賀錦麗12日首度以拜登副手的身分發表公開演說，砲火猛烈批評川普，「他從歐巴馬與拜登手中繼承了美國史上最長久的經濟擴張，然後，就像他繼承的其他所有東西一樣，他把它（經濟）徹底搞砸」。

賀錦麗批評，川普更加在乎自己而非選民。她也形容，美國現在正處於十字路口，「我們選出一個無法勝任這份工作的人時，就會發生這種事。最後，我們的國家支離破碎，在全球各地的聲譽也是如此」。

賀錦麗呼籲選民一定要去投票，「過去幾年不代表我們是誰，或者我們想要成為誰。喬（拜登）喜歡說『投票顯示性格』，而且這也是真的」。她談及家庭的重要性時說，「在我的職涯生活中擁有很多頭銜，副總統肯定很棒，但『Momala』（繼子女們對她的親暱稱呼）永遠是最重要的」。

▲拜登,賀錦麗。（圖／路透）

▲美國前副總統拜登11日宣布副手是賀錦麗，2人隔日首度以競選夥伴身分公開亮相。（圖／路透）

拜登說，賀錦麗身為移民之女，「親身了解移民家庭如何豐富我們的國家，以及非裔與印裔在美國成長所帶來的挑戰」。他也形容賀錦麗的故事就是「美國的故事」，讓全國的小女孩們，尤其是黑色、棕色膚色的孩子們放下被忽視、低估的感受，用新的方式看待自己。

拜登說，賀錦麗是副總統的「正確人選」，「聰明、堅強、經驗豐富，她已經被證明是能夠替這個國家棟樑奮鬥的戰士……賀錦麗知道如何治理與做出艱難決定。她從第一天起就已經做好準備」。

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