山崩導致蘇格蘭列車出軌　斷掉車廂如「散落積木」3死6傷

英國蘇格蘭東部亞伯丁(Aberdeen)斯冬希文(Stonehaven)地區日逢強降雨,多處發生山崩土石流,當地時間12日上午9時43分發生火車出軌意外。目前已知這起事故造成3人死亡,另外6人受傷,被送往當地醫院,傷勢不嚴重。

根據BBC報導,該列車由2節機關車和4節車廂組成,而車頭和3節車廂因為遇到山崩偏離軌道,車廂之間脫鉤,有一節滑出路堤,其他車廂翻覆,機關車起火冒出大量濃煙。事故發生後幾分鐘,蘇格蘭鐵路網在推特上發布土石流影片,警告有山崩發生。

當時列車上共有9人,意外中不幸喪生的3名罹難者身分為司機、售票員和一名乘客。英國女王發表了慰問信,表示整個皇室都一起為死者和傷者祈禱。首相強森(Boris Johnson)聲明,「現在最重要的是,英國交通警察局(British Transport Police)要確實釐清事故發生原因,我們會合作努力,以確保悲劇不再重演。」

鐵路局消息人士指出,這輛列車在卡蒙特(Camont)山崩地點之前停下,不幸遇到第2次山崩。這是2007年坎布里亞郡火車出軌以來,首次有人死傷的重大事故。

At Carmont, we’ve had reports of a landslip, which means services can’t operate between Dundee & Aberdeen. /2 pic.twitter.com/1E29tKHFhy