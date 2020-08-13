台積電開盤上漲2%　台股指數站上12800點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

在科技股帶領下，美國股市周三（12日）勁揚，標普500指數逼近歷史高點，那斯達克指數更寫下3周來最大漲幅。台股今日開盤上漲88點，指數開在12758點；早盤大漲131點，暫報12801點。

鴻海（2317）昨日召開法說會，公布第2季稅後純益228.8億元，為近五年同期最佳，季增998%，年增34%，毛利率、營益率、淨利率均優於去年同期。董事長劉揚偉預估明年毛利率可望達到7%。鴻海ADR周三開高走高，終場大漲9.93%；鴻海今日以82元開出，上漲0.74%。

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生技股部分，杏輝（1734）旗下杏國（4192）新藥三期人體臨床試驗期中（IA）分析過關，昨日股價直攻漲停，今日開盤再度亮燈漲停。而康友-KY（6452）受到董事長失聯消息衝擊，已連續5個交易日跌停板，股價來到69.7元。

台積電ADR週三上漲1.8%，今日台積電（2330）開在428元，上漲2.15%；大立光（3008）以3930元開出，上漲0.77%。

在蘋果、微軟等科技股領軍大漲下，美股4大指數周三收漲。道瓊指數上漲289.93點或1.05%，報27976.84點；標普500指數上漲46.66點或1.40%，報3380.35點；那斯達克指數上漲229.42點或2.13%，報11012.24點；費城半導體指數上漲72.43點或3.36%，報2227.22點。