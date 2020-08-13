MSCI成分股調整出爐！新增祥碩　剔除華航、大同

▲MSCI公布最新權重調整。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導



明晟（MSCI）指數編纂公司今（13）天凌晨公布季度調整結果，台灣指數成分股新增祥碩（5269），剔除華航（2610）、大同（2371）。全球小型指數成分股則新增華航，剔除祥碩。

MSCI台灣指數成份股中，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為0.20%，權重調降最多的成分股為已刪除之成分股大同，權重為0.16%。

在MSCI全球標準指數中，將新增6檔、並刪除4檔。其中，增幅最大的三個是美國太平洋瓦電公司、美國派樂騰公司和美國Zscaler。

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按公司總市值衡量，MSCI新興市場指數增加的三大市值最大公司是中國郵儲銀行、中國京滬高鐵和俄羅斯Yandex。

MSCI A股的成份股新增3檔，刪除0檔，新增包含京滬高鐵、卓勝微電子及郵儲銀行，MSCI中國A股指數成分股總數目前增加至476檔。

另外，MSCI全球伊斯蘭指數將增加48檔證券，並刪除103檔證券，其中三大新增個股按公司總市值排行，分別為美國Roper Technologies、美國Liberty Broadband和印度HCL技術公司。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54%下調至12.45%，調降幅度為0.09個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13%下調至14.09%，調降幅度為0.04個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56%。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重。

此外，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為俄羅斯，權重增加了0.24%；而調降的部分，本次權重調降最多國家為印度，權重被下調0.23%。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。今日公布的季度調整結果將於8月31日收盤後生效。