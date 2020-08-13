　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光。（圖／東森新聞）

▲小蜜蜂車上配備曝光。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

很多人可能不知道銀行如果要找欠債車或權利車，會委託專門的協尋司機，也就是俗稱的「小蜜蜂」來幫忙「抓車」，每找回一輛權利車可得到約1.5萬元的獎金。汽車達人也透露，在哪邊比較容易抓到車，但司機有時也會卡到妨害自由跟強制罪嫌。

據悉，權利車通常是購車人向銀行貸款買車，並以車子作為動產擔保設定抵押給銀行後，自己不用車，卻將車子拿到當鋪、甚至地下錢莊典當後拿錢走人；車輛經過三個月沒有贖回後，可取得「流當證明」，隨後即透過中古車商等各種管道賣到市場。

買權利車只能買到「使用權」，但沒有「所有權」的汽車，也因為不能取得「所有權」，權利車的車價約僅相當行情價的三成左右，且通常都還很新，問題是買了沒有保障。

▼小蜜蜂車上配備曝光。（圖／東森新聞）

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光。（圖／東森新聞）

又買權利車只有使用權，而沒有所有權，所以遇到被偷或被擄而想要報案時，因非車主，警察局可能還不能受理報案，如去報案還可能因此曝露自己買了權利車。

因權利車已設定動產擔保給銀行，債權仍屬銀行，如果原車主不付貸款，這輛權利車很容易就透過「抓車系統」，被銀行從全台各地「抓」回來，並向法院聲請假扣押，買權利車的人只能自認倒楣。

《東森新聞》直擊，高雄一名小蜜蜂司機左手掌控方向盤，右手在鍵盤上快速敲打，螢幕跳出的英文數字就是司機要找的車牌號碼。協尋司機說，為了討生活，一天除了睡覺時間，有十多個小時都要待在車上，有時甚至連上廁所都不敢去。

司機透露，他們在車上會裝設專門電腦主機與鍵盤、螢幕，只要輸入數字，螢幕就會跳出銀行要委託協尋的車牌號碼。而司機一邊輸入號碼，還要一邊確認眼前經過的車輛車牌是否相符，不只考驗協尋司機眼力，要在茫茫車海中找到目標也有方法。

▼協尋司機右手在鍵盤上快速敲打車牌號碼。（圖／東森新聞）

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光。（圖／東森新聞）

▼螢幕顯示銀行協尋車輛車牌。（圖／東森新聞）

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光。（圖／東森新聞）

汽車達人連紹辰受訪指出，司機白天幾乎都在車流量比較大的地方，像高速公路下的匝道口，抓到車的機率也會變大；欠銀行錢的車主有時是白天上班，晚上下班開車回家，協尋司機也會到原地址去找車。

據了解，一般情況下，協尋司機每找回一輛權利車，可得到約1.5萬元的獎金，扣掉業者抽成及配鎖叫拖車等費用，實際到協尋司機手中大約8000、9000元。但某銀行依車子市價分成四個等級，獎金也從1.5萬到4.5萬元不等，該銀行的案件也成為協尋司機最愛的搜尋標的。

不過，大部分的協尋司機在抓車時，都會避免跟車主接觸。連紹辰說，前車主都有和銀行簽訂逕行取回的貸款條約，所以「這些小蜜蜂」也盡量避免和車主碰到面，因有時車主如果不交車，他們會卡到妨害自由跟強制罪嫌。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多

學校旁腳痠拿螺絲起子按摩　騎士敲下去直接噴掉1000元

「星光大道」選手黑歷史曝光！帶頭衝KTV猛砸店　老闆報警求救也被打爆

過馬路遭拖吊車「左轉沒停輾過」！她送醫搶救仍不治…華航副機師兒聞訊心碎

自爆護理師中15.6億後離奇撞車！陳清景昏迷搶救18hrs…送加護病房傷勢曝光

楊麗花丈夫洪文棟　最高法院認證確實有私生子

2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

BMW過彎失控「撞斷2電桿、毀3車」…車頭全爛毀！車主辯：我時速僅60

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多

學校旁腳痠拿螺絲起子按摩　騎士敲下去直接噴掉1000元

「星光大道」選手黑歷史曝光！帶頭衝KTV猛砸店　老闆報警求救也被打爆

過馬路遭拖吊車「左轉沒停輾過」！她送醫搶救仍不治…華航副機師兒聞訊心碎

自爆護理師中15.6億後離奇撞車！陳清景昏迷搶救18hrs…送加護病房傷勢曝光

楊麗花丈夫洪文棟　最高法院認證確實有私生子

2500元網購振興券…「拆開包裹」傻眼了！警揭詐騙新招：三倍券轉售已違法

北檢4度提訊李恆隆　密集調查抓「內鬼」、追「2000萬」賄款

BMW過彎失控「撞斷2電桿、毀3車」…車頭全爛毀！車主辯：我時速僅60

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

金馬57公布主視覺！取自「5位明星私照」構成2字　驚見「手扶梯摟抱放閃」

民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

獨行俠若首輪取勝　柯瑞：爭取以家屬進復賽園區觀戰

深圳航空「自由落體」5分鐘急降5500公尺！　最新調查曝：貨艙門故障

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

驚悚撞擊影片曝　夫妻遭雙雙撞飛1死1重傷

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

板橋疑火警　警消到場發現誤報

名醫害妻猝死　退休警悲憤哭不出淚

冷戰40年才剛破冰！暖夫「輪椅推妻」遭撞1死1傷

鄰居亂移車！被抓包竟嗆：你在威脅我嗎

快訊／國道3號通霄段驚傳貨車翻覆釀1死1傷

女韓粉罵澎湖前縣長！二審定讞進去關

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元

暖夫輪椅推妻遭撞飛　躺病床不知老伴走了

撞擊畫面曝！21歲女騎士遭撞飛　頭部重創搶救中

更多熱門

相關新聞

女友賤賣凌志休旅車　莽男約業者談判撞傷1人

女友賤賣凌志休旅車　莽男約業者談判撞傷1人

新北市一名陳男日前遭收押，寶貴的凌志休旅車卻被女友以「權利車」方式，賤賣給租賃公司葉男3萬5千元，陳男返家後發現此事，與葉男相約15日凌晨在新莊區自立街與自由街口談判，但葉男將友人楊男、簡男等人放下後就離去，陳男一時怒氣難消，駕車衝撞導致簡男受傷送醫，警方獲報到場將在場6人帶回偵辦。

國軍最強情報員就是「小蜜蜂」　退伍弟兄驚回憶

國軍最強情報員就是「小蜜蜂」　退伍弟兄驚回憶

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

海寮警道安通報排除路面油漬危機

海寮警道安通報排除路面油漬危機

看著車被拖…他不讓當鋪合作人離開　慘遭拖行頭殼破裂慘死

看著車被拖…他不讓當鋪合作人離開　慘遭拖行頭殼破裂慘死

關鍵字：

小蜜蜂欠債車權利車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面