「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元　出沒熱點曝光

▲小蜜蜂車上配備曝光。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

很多人可能不知道銀行如果要找欠債車或權利車，會委託專門的協尋司機，也就是俗稱的「小蜜蜂」來幫忙「抓車」，每找回一輛權利車可得到約1.5萬元的獎金。汽車達人也透露，在哪邊比較容易抓到車，但司機有時也會卡到妨害自由跟強制罪嫌。

據悉，權利車通常是購車人向銀行貸款買車，並以車子作為動產擔保設定抵押給銀行後，自己不用車，卻將車子拿到當鋪、甚至地下錢莊典當後拿錢走人；車輛經過三個月沒有贖回後，可取得「流當證明」，隨後即透過中古車商等各種管道賣到市場。

買權利車只能買到「使用權」，但沒有「所有權」的汽車，也因為不能取得「所有權」，權利車的車價約僅相當行情價的三成左右，且通常都還很新，問題是買了沒有保障。

▼小蜜蜂車上配備曝光。（圖／東森新聞）

又買權利車只有使用權，而沒有所有權，所以遇到被偷或被擄而想要報案時，因非車主，警察局可能還不能受理報案，如去報案還可能因此曝露自己買了權利車。

另因權利車已設定動產擔保給銀行，債權仍屬銀行，如果原車主不付貸款，這輛權利車很容易就透過「抓車系統」，被銀行從全台各地「抓」回來，並向法院聲請假扣押，買權利車的人只能自認倒楣。

《東森新聞》直擊，高雄一名小蜜蜂司機左手掌控方向盤，右手在鍵盤上快速敲打，螢幕跳出的英文數字就是司機要找的車牌號碼。協尋司機說，為了討生活，一天除了睡覺時間，有十多個小時都要待在車上，有時甚至連上廁所都不敢去。

司機透露，他們在車上會裝設專門電腦主機與鍵盤、螢幕，只要輸入數字，螢幕就會跳出銀行要委託協尋的車牌號碼。而司機一邊輸入號碼，還要一邊確認眼前經過的車輛車牌是否相符，不只考驗協尋司機眼力，要在茫茫車海中找到目標也有方法。

▼協尋司機右手在鍵盤上快速敲打車牌號碼。（圖／東森新聞）

▼螢幕顯示銀行協尋車輛車牌。（圖／東森新聞）

汽車達人連紹辰受訪指出，司機白天幾乎都在車流量比較大的地方，像高速公路下的匝道口，抓到車的機率也會變大；欠銀行錢的車主有時是白天上班，晚上下班開車回家，協尋司機也會到原地址去找車。

據了解，一般情況下，協尋司機每找回一輛權利車，可得到約1.5萬元的獎金，扣掉業者抽成及配鎖叫拖車等費用，實際到協尋司機手中大約8000、9000元。但某銀行依車子市價分成四個等級，獎金也從1.5萬到4.5萬元不等，該銀行的案件也成為協尋司機最愛的搜尋標的。

不過，大部分的協尋司機在抓車時，都會避免跟車主接觸。連紹辰說，前車主都有和銀行簽訂逕行取回的貸款條約，所以「這些小蜜蜂」也盡量避免和車主碰到面，因有時車主如果不交車，他們會卡到妨害自由跟強制罪嫌。