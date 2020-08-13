美女主播「買不到Switch轉買Switch概念股」　爽賺20台出場

圖、文／鏡週刊

主播台上輕鬆解說國際新聞的王志郁，給人的印象俏皮中不失專業，而主播台下的她，則是每天嚴謹精挑國際新聞，不僅是為了呈現好節目給觀眾，也是為了加強投資敏銳度。靠著嗅聞財經新聞中蘊含的機會，王志郁近幾年進出股市，每年報酬率上看三成。

「這波其實很好做，但被疫情嚇到很多人都不敢進場，在場邊一直看，看到現在才出手已經太遲了。」財經主播王志郁開心的分享，她因為3月下旬見到國安基金表示要進場護盤時，就跟著上車，因為選對買點，現在，正等著收割。

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「國安基金來的時候就不要怕了，因為有『大人』在這裡！」身為財經主播，長時間關注新聞脈動，王志郁的經驗值告訴她，當國安基金進場，一定是市場最恐慌的時候，而敢跟的人，最後都是贏家。

「國安基金進場一定是都買台積電、鴻海、聯發科…，我也就跟買了這些股票。」不只跟著國安基金一起進場，在選股上也跟隨「大人」的腳步，她透露，這段期間現股搭配個股期貨，獲利已超過一倍。

所以當大家前一陣子在討論國安基金是走是留，紛紛想搶在熱錢湧入的股市中補票上車，並為此感到遲疑時，已經賺了一大段的王志郁，根本無需考慮此問題，因為她早已經在車上。

除了「跟著大人」進場，王志郁也會從生活中尋找投資標的，「先前Switch大熱，我答應乾兒子要送給他一台，結果怎麼樣都搶不到。看到這股瘋狂景象，我轉買Switch概念股-原相，漲到可以買20台時出場。」王志郁用「逛街投資術」的方式讓她時常搭到趨勢順風車，不過她也坦言，因為對於產業沒有深入了解，所以通常獲利兩成都會見好就收，「就當作是老天送的禮物。」

王志郁投資小檔案

出生：1976年

學歷：政大廣電系

經歷：財經、政治線記者

現任：財經主播、財經節目主持人、財經頻道YouTuber

YouTube頻道：王志郁Plus

投資經歷：15年以上

投資心法：

藉由國際新聞作為進出場判斷及選股依據；

從生活中尋找投資機會。

財經主播王志郁對於新聞、生活周遭消息的敏銳度高，讓她不僅擅長從國際新聞超前部署賺錢機會，也常常從生活中尋找投資標的；巧妙運用「逛街投資術」將財富雪球越滾越大。

身為財經主播，王志郁不僅擅長透過國際新聞超前部署賺錢機會，她對於生活周遭的消息一樣敏銳。「先前Switch大熱，我答應乾兒子要送給她一台，結果怎麼樣都搶不到。看到這股瘋狂的景象，我轉買Switch概念股-原相，漲到可以買20台時出場。」

「逛街投資術」的方式讓王志郁時常搭到趨勢順風車，但她也坦言，因為對於產業沒有深入了解，所以運用這種投資方式時，通常獲利兩成都會見好就收，「就當作是老天送的禮物。」但萬一股價表現不如預期，王志郁會搭配線型停損，「當出現一根長黑K就要小心，跌破10日線就會先出場。」

王志郁一畢業開始買基金，也是用逛街投資術。「我剛踏入職場時，看見前輩背著名牌包，超羨慕的。但當時買不起，所以就跑去買『精品基金』。概念是，買不起LV，那就去買有投資LV的基金總可以吧！」幾年定期定額扣款下來，基金賺錢，「後來贖回，就去買了一個名牌包。」回憶起第一次投資基金就獲利的經驗，王志郁仍難掩興奮之情。

針對從生活中尋找投資標的的方法，富蘭克林投顧副總羅尤美表示，「逛街投資術」雖可看出市場氣氛，從熱度去判斷進場機會；但仍有許多好的投資標的是逛街逛不出來的，建議透過多看資訊、並多做功課，來做全面性的評估。

此外，羅尤美也提到，投資人在找尋投資機會時，可以盡量選擇台灣、中國、美國的市場，因為資訊相對透明，且有消息來源，新聞不會中斷，對於投資來說可有更多的判斷依據。



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