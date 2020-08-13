各得15.6億！「台中護理師、台新員工」被爆是威力彩頭獎得主　台彩回應了

▲威力彩終結47連槓，台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，分別獎落台北市大安區與南投縣竹山鎮，各可分得15.6億元，其中1注「南投得主」近日曝光，是台中的一名護理師；另外，網路上早已傳得沸沸揚揚的「台北得主」，則被爆是台新員工集資包牌。對此，台彩12日回應，2位中獎人都還沒領獎，因此也不清楚中獎人的身分。

前台中市議員陳清景11日出面證實「南投得主」的身分，他表示，中獎的30多歲L小姐在他的長照機構上班，中獎後隨即辭職，只待了6、7月兩個月；之所以會大方透露女得主訊息，是因為一方面替她開心，一方面覺得L女要回鄉設立長照機構、回報社會的心願終能達成。

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陳清景說，L女來上班兩個月，就中了兩次獎，第一次15萬元，第二次竟是15億元，可見他的公司是個福地，日後一定會造福更多有需要的人。

陳清景表示，L女開清潔車的老公也跟著離職，且還跟她索討5000萬元當生活費，讓她猶豫該不該給。他善意提醒，「男人有錢就做怪」，最好買房子出租，給老公當包租公，不要一次全給。

▼南投縣竹山鎮紫南宮旁的「大運發商行」開出威力彩，吸引民眾拍照。（圖／記者白珈陽攝）

不過，當陳清景開心述說L女的一夕暴富，逐步朝圓夢前進時，隔天卻和一輛轎車相撞，陳後腦撕裂傷、意識不清，目前還在加護病房。由於車禍當時雨勢很大，是否因視線模糊造成，詳情有待警方調查。

至於「台北得主」身分則更早被傳得沸沸揚揚，在開獎後沒幾天就有PTT鄉民爆卦，台新銀行法金部門10人包牌，都不到40歲，且通通提出離職。台新銀行對此回應，網路瘋傳本行法金同仁包牌中頭彩爆發集體請辭云云，純屬網友虛構。

台彩說明，凡單注彩券中獎金額超過500萬元以上的彩金，必須先透過「高額兌獎專線」0800-024-500預約兌獎，以保障中獎人的隱私，而得主可在開獎日起次日3個月內領取。

對於外界好奇兩注得主身分，《自由時報》報導，台彩表示，目前兩名中獎人都還沒致電「高額兌獎專線」，也未出面領獎，所以他們也不清楚對方的身分，對於網路上的各種傳聞不予置評。

▼陳清景證實頭彩得主身分隔天，開銀色轎車和紅色轎車相撞，仍在救治中。（圖／記者鄧木卿翻攝）