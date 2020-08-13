首家日商餐飲品牌來台掛牌　亞洲藏壽司九月上櫃「展店目標200家」

▲由左至右為亞洲藏壽司田村和也財務長、西川健太郎董事長兼總經理、近藤和人副總經理。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲類股再添新兵！連鎖迴轉壽司業者亞洲藏壽司，為首家日商集團來台成立子公司，並規劃掛牌上櫃的餐飲品牌，董事長兼總經理西川健太郎表示，預計於九月中旬掛牌上櫃，並瞄準亞洲區海外市場積極佈局，目標旗下總店數上看200家。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi, Inc.在臺灣成立的子公司，以「くら寿司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首次導入土藏造型街邊店。

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▲亞洲藏壽司董事長兼總經理西川健太郎。（圖／業者提供）

亞洲藏壽司為在台店數最多的日系迴轉壽司店，目前全台共有 27 家門店，今年底前將突破30 家門店，西川健太郎表示，台灣市場預計在三年內可達50家門店規模，同時規劃海外市場版圖，將在三年內開出海外首間門店。

雖然各家餐飲業者在今年上半年都受到疫情直接衝擊，不過亞洲藏壽司繼去年開了6家新店後，今年上半年也陸續開出3間新店鋪，透過投資展店策略所帶來的營運動能加上內部營運成本的審慎控管，推升今年上半年累積營收達到10.10億元，逆勢增長8.47%，並創下歷史同期新高。

展望後市，西川健太郎指出，在疫情緩和之後公司的營運狀況也逐漸回穩，亞洲藏壽司將秉持穩健經營的腳步，持續規劃展店投資，包含近期開幕的宜蘭新月店、新莊宏匯店等，希望能夠在今年底達到在台店鋪數突破30間的目標。

近期全球不論是經濟、運輸、物流及生產皆受疫情影響甚深，亞洲藏壽司將持續觀察各國經濟狀況、情勢與市場動向並審慎評估，彈性調整拓展海外市場的計畫，透過海外市場布局，挹注新的動能，不斷創造成長浪潮，持續推升整體營收，實現集團擴張至200店的長期目標。

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