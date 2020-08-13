韓男殺柬埔寨籍妻詐領保險金無罪　移民批「沒有被法律保護」

▲家暴示意圖。（圖／翻攝pixabay）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

韓國一名男子涉嫌殺害柬埔寨籍妻子，製造假車禍詐領保現金，10日獲判無罪。法官認定車禍原因是「疲勞駕駛」，這個判決掀起討論，尤其柬埔寨移民對此感到憤怒，認為自己沒有被韓國法律保護。

據《韓國時報》報導，被檢方起訴的李姓男子2014年8月23日在天安市京釜高速公路旁撞上一輛卡車，車內懷孕7個月的柬埔寨籍妻子在事故中喪生。李姓男子後來被揭露，自2008年結婚以來，為妻子買了25份保險單，妻子死後可以領到95億韓元（約2.3億台幣）。

韓國大田地方法院起初駁回了對李男的指控，但是後來高等法院改判他無期徒刑，最後上訴到大法院，2017年5月作出有利他的裁決，大田高等法院於11日宣布謀殺和保險詐欺罪不成立，但有違反《交通事故法》，判處2年徒刑。法院裁定，疲勞是車禍的主因，胡永錫（音譯）法官說，「沒有足夠的證據證明有明確謀殺動機。李男當時未經歷經濟困境，保險索賠不能被視為動機。」

一名和住在韓國京畿道議政府市男子結婚的柬埔寨婦女表示，「我們的聊天室都在談論這個話題，不敢相信那個男子被無罪釋放。最近我丈夫要求我買壽險，讓我有點懷疑。」另一名柬埔寨移民說，「我非常憤怒和失望。由於社會歧視，我們已經遭遇很多困難，這一個裁決說明了我們甚至沒有受到法律保護。」

柬埔寨著首爾大使館表示，將會把案件呈報回柬埔寨外交部。一名使館官員告訴記者，「我們一直密切關注此案，這是一個敏感的案件，影響了韓國和柬埔寨兩地輿論，因此我們一直在與民間組織和律師商討。」