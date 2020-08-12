黑松Q2獲利1.71億元年增8.8%　攜手精品水晶打造珍藏型主題酒

▲陶晶瑩與李李仁代言金酒新品高梁酒。（圖／黑松提供）

記者林淑慧／台北報導

飲料大廠黑松今（12）日公佈最新財報，第二季營收22.3億元，稅後純益1.71億元，年增8.8%，每股稅後純益（EPS）為0.43元；黑松並與金酒聯手推出全台首支用施華洛世奇水晶打造的愛情主題金酒，再為高粱酒市場帶來「晶」喜。

黑松董事長張斌堂表示，黑松接任50度以上金高總經銷後，市場止跌回升、業績逐年成長，代理至今已推出超過20款主題酒，近年更不斷以主題酒為品牌增值，帶動金酒業績。

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▲黑松董事長張斌堂（右二）、金門酒廠總經理楊駕人（左一）、黑松特助張建章（右一）出席金酒新品記者會。（圖／黑松提供）

根據未來流通研究所的調查，今年一至二月民生消費品內銷值同期年成長率報告中，酒類(不含啤酒) 較去年同期降低了15%，張斌堂指出，原本第一季為酒類事業旺季，但受到疫情衝擊，餐飲娛樂通路都受波及，進而影響整體酒類市場銷售狀況。

不過，黑松為了提升金酒業績成長動能，創新動作頻頻，繼四月推出「58金高千日醇」，創造一般普飲酒以外老酒新商機，為老酒進行系統化加值之外，五月的「自信勇敢ㄟ台灣人」總統紀念酒，也掀起搶購熱潮。

黑松作為金門高粱酒的台灣地區總經銷，今（12）日邀請演藝圈模範夫妻陶晶瑩、李李仁出席新品發表會，為這款隱藏了諸多愛情密碼的愛清主題酒解密；黑松表示，此次特別針對產品屬性量身訂做特調陳高酒體，選用坑道窖藏999天以上的56度陳高酒體，入口後可感受到酒香層層堆疊的豐富口感，如同愛情裡的酸甜苦辣。

依據財報，黑松今年上半年營收達43.3億元，稅後純益為2.8億元，年減13.1%，每股稅後純益(EPS)為0.7元。黑松主管表示，飲料在第二季推出五款新品，加上天候炎熱，帶動六月整體營收回溫，加上總統紀念酒的助攻，6月年增率增12%，將上半年營收衰退差距拉低到-1.8%。