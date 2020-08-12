泥水灌車內！她急逃遇湍流「哭喪臉抓樹」…悲慘過程全都錄　860萬人看傻

▲凱瑟琳開車遇上淹水，水直接灌進她的車裡。（圖／翻攝自TikTok／catherine.ke）

記者黃心瑀／綜合報導

18歲美國女子凱瑟琳（Catherine）日前從密蘇里州，開車前往男友家的路上遇到一陣暴雨，沒想到過沒多久她的車上竟然開始有水湧進，隨後車子熄火了，而她則是連人帶車在水上漂浮；意識到事情不對勁的她趕緊下車，想步行到沒有淹水的地方，但是水流實在是太湍急，她只能死死抓住一旁的樹幹並打911求援，而在等待的過程當中她也將這恐怖的瞬間記錄下來，吸引了860萬人次的觀看。

根據外媒報導，凱瑟琳當天開著車要到密蘇里州的聖路易斯找男友，當時正下著大雨，而她也沒意識到外頭已經淹水了，等到發現不對勁時，外頭泥黃色的水已經灌入她的車內，她說，車子浸水後引擎熄火了，並在水上漂浮，她的第一個念頭就是趕緊下車，然後步行到沒有淹水的地方。

但外頭的水流實在是太湍急，凱瑟琳只能一邊打電話給911球就，一邊緊抓附近的樹幹，避免自己被沖走；而她講這一切盡可能的用影片記錄下來，一方面是想讓大家知道有多恐怖，一方面則是想向保險公司申請賠償時，有證據能夠佐證發生甚麼事情，短短2天就突破860萬的觀看人次。

從凱瑟琳發布的影片可以看到，洪水湧進她的車內，隨後她趕緊下車避難，但是水流湍急到她無法到達沒有淹水的另一邊，所以最後只能抱住樹幹等待救援，她在等待救援的時間中也把自己身上唯一的錢包給丟了，所幸最後她終於得救。

凱瑟琳地媽媽在得知女兒受困後，也心急地開車試圖出門找人，但車子卻一樣被困在水中，最後被一艘船救起。報導中給出建議，若是車子陷在水中，人應該要趕快逃出並往高處躲避，如果是被困在樹上或是建築物中，不應該冒險進入水中，而是像凱瑟琳一樣在原地等待救援。