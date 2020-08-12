保德信人壽老外總座到場　黃天牧讚「金融機構負責人應有的精神」

▲金管會主委黃天牧（左）、台灣保德信人壽總經理麥尚恩（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

保德信人壽將以55億元賣給台新金控，金管會主委黃天牧今（12）日對此表示，台灣保德信人壽總經理麥尚恩將回美國，今天看他到場感到意外，顯現「對於職務的尊重，這就是一個最為金融機構負責人應有的精神」，同時也提醒國內保險公司「莫忘初衷」。

金管會主委黃天牧在「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」致詞時表示，昨天金融圈最大的新聞是台新金控以55億元買下保德信人壽，特別點名台灣保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin），經過昨天的新聞，其實他大可不必出席，但今天看到他感到意外，依然很認真帶了一位翻譯到場，繼續堅守崗位，「對於職務的尊重，這就是一個最為金融機構負責人應有的精神」。

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黃天牧談到對保德信人壽印象，他說，在保險監理經驗中，他擔任保險局長時期曾2度拜訪保德信人壽在紐約的總公司，分別是2005、2008年，「這家保險公司給我的印象，相當重視保障」。

黃天牧指出，保德信人壽成立於1875年，當時的名稱為「The Widows and Orphans Friendly Society」（寡婦與孤兒的友善協會），唯一的商品是葬儀保險，由於寡婦在先生過世時，沒有錢負擔喪葬費用，才推做該保險商品，後來到了19世紀末、20世紀初，保德信人壽所服務的對象是藍領階級工人，試圖用低費率逐步敲工人的門，讓他們也能得到基本的保障，也是創造這家公司的價值，提供保障要讓基層民眾發生意外時，也能獲得保障。

黃天牧說，他對保德信人壽創始價值感動，也是他起心動念推為型保險的初衷，當時他曾看到新聞，有一位單親嬤嬤回收舊衣，女兒不小心從樓上摔到樓下，不幸往生卻沒有錢可以處理後事。

黃天牧也提及，2005年是他第一次到保德信人壽總部，笑說「感覺好像去教堂一樣」，而保德信人壽商標是來自直布羅陀巨石，象徵保險公司是民眾的後盾，也提醒國內保險公司「莫忘初衷」，保險初衷是要提供民眾保障，把保險當成一個「Mission」（使命）而不是一個「Job」（工作）。

隨後，麥尚恩也用英文說，保德信人壽不會停止「Mission」，並向黃天牧致謝，而黃天牧也用英文回應，感謝你對台灣付出。