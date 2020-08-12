女秘書「懷孕了要他負責」…策劃殺人奪財　台商被捅5刀棄屍河中

▲刑事局與印尼警方合作偵破西爪哇台商命案。（圖／記者張君豪翻攝）



文／中央社記者石秀娟雅加達12日專電

在印尼經營食品業的許姓台商7月下旬遭人殺害。印尼大雅加達都會警察局今天宣布破案，主嫌是許姓台商的女秘書，她懷孕後要許姓台商負責不成，策劃謀殺、取得他的財產。

對於警方將本案指向情殺，家屬的友人接受中央社記者訪問時指出，警方的說法是嫌犯的脫罪之詞，家屬無法接受。

大雅加達都會警察局（Kapolda Metro Jaya）警察 長納納．蘇迦納（Nana Sujana）今天召開記者會指出 ，經調查18名證人後發現，有9人涉案，4人已被捕，另 5人仍在追緝中。

在記者會上，簡稱SS的主嫌女秘書等4名嫌犯都上銬出席，警方也陳列查獲的許姓台商衣物、手機、銀行存摺等相關證據，以及嫌犯用來作案的車輛。

納納．蘇迦納說，SS是此案主嫌，今年37歲。被害 人自2018年開始主動接觸SS，傳送情色影像到她手機， 之後兩人發生關係致女方懷孕。被害人提出一筆錢，要她墮胎。女方要被害人為她懷孕負責不成，拿掉小孩，也懷疑他與他家裡女佣人的關係，因此計謀殺人、並取得他的財產。

納納．蘇迦納說，9名嫌犯還包括一名替許姓台商管理資產的律師。命案發生在7月24日傍晚，其中一名 嫌犯假冒是稅務人員到被害人家中查稅，假借使用洗手間名義將被害人騙到洗手間後，在他身上刺了5刀，被害人後來被棄屍河中。

記者會後，大雅加達都會警察局公關主任尤斯利（ Yusri Yunus）對中央社記者表示，警方發現，案發後多名嫌犯已經多次領走許姓台商銀行帳戶裡的存款。

許姓台商生前住西爪哇省（West Java）勿加西縣 （Bekasi）的芝卡朗（Cikarang）。他在台灣的家人7 月24日無法聯繫上他，中華民國駐印尼代表處協助向印尼警方報案。

許姓台商的遺體在7月26日被人發現，向印尼警方通報。根據協助此案的台商指出，警方找到遺體後的隔天就先以無名屍將他埋葬，經中華民國駐印尼代表處協 助取得許姓台商當兵時留下的指紋，供警方比對，才鑑識他的身分。

確認身分後，在由台商組成的三輪慈善基金會執行長鐘文燐、台商柯國清等協助下，許姓台商的遺體得以改用冰存處理，等待家屬前來認屍，基金會並協助家屬 在殯儀館舉行簡單隆重的誦經儀式，送他最後一程。

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