　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「普普藝術」：美俄關係緊繃，川普對普丁(左)的好感卻好到無以復加 。(圖／達志影像／美聯社）

「普普藝術」：美俄關係緊繃，川普對普丁(左)的好感卻好到無以復加 。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「俄新社」周二(11日)報導，前美國總統國家安全顧問波頓(John Bolton)表示 ，美國總統川普對俄羅斯總總統普丁的信任，遠勝過他對美國情報部門的信任。對此，川普回應罵波頓所說的全是「一派胡言」。

川普在推特上發文說：「約翰․波頓是我在美國政府中遇到過的最愚蠢的人之一。不幸的是，我遇到過他很多次。他經常說，我尊重甚至信任俄羅斯總統普丁，超過了對我們情報部門人員的信任。這當然不是事實。如果你在所謂的美國情報部門遇到的第一個人是個骯髒的警察，就像已經被證明是最高等級卑鄙小人的科米(前FBI局長)、或被證明是騙子的克拉珀(前國家情報總監)、或者他們當中最低級的，瘋瘋癲癲的中情局局長布瑞南，也許你能理解我為何不願意相他們！」

之前，波頓接受《商業內幕》網站採訪時表示，擔任國家安全顧問期間，最讓他感到震驚的是川普2018年跟俄總統普丁在赫爾辛基舉行的高峰會上的談話。

當時，記者問波頓「在他任職期間，川普政府裡哪種情況最讓他感到震驚，並且最大程度顯示川普無法勝任美國總統」時，波頓回答說：「我認為，最讓我擔心的不是私下發生的事情，而是他(川普)在赫爾辛基峰會上對普丁所說的話。」

波頓認為，川普當時在峰會期間明確表示，他「非常相信」普丁所說的：俄羅斯沒有干預美國總統大選，就像他相信美國的「情報報告」一樣，但美國情報明明證明俄羅斯是有干預美國大選的！

波頓說：「總統似乎並不知道，美國人可能會對他把普丁的言論和我們的情報報告同等看待一事感到不滿。」波頓稱，他當時對川普的話感到非常驚訝，隨後試圖向總統解釋「為什麼美國媒體會有如此消極的反應」。

波頓補充說，他同意美國其他前官員的話：即總統不想聽到有關普丁的負面消息。波頓認為，「可能除了總統外，每個人都瞭解俄羅斯間諜活動的性質。」

波頓在川普政府工作了17個月，之後被炒魷魚。根據媒體報導，波頓不同意川普在對伊朗、阿富汗和北韓政策上的看法。川普當時表示，他不同意波頓的許多提議。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台中男失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷
陸軍爆「作戰情資賣大陸」　國防部回應了
羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到
快訊／小明返台「收回新聞稿9次」　陸委會說話了！
「劇毒雙頭蛇」驚現屋外！　超肥身軀狂扭...詭異畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

日本埼玉縣11日高溫破40度　連8日熱浪奪2命

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外！「超肥身軀狂扭」詭異畫面曝　被咬一口就會死

續攤啃豬腳炸雞！首爾速食旗艦店長狂嗨「集體感染」　爆增11人確診

曾會面過李登輝！已故僑領蘇錦芬為拜登副手取名賀錦麗

日韓鬆綁國門有望！傳7月底協商「雙方商務人士」優先入境　免居家隔離

10歲童被父綁野外「放生2年」　吃排泄物、山羊食物…全身瘦成竹竿

0本土病例破功！紐西蘭延後解散國會　升3級警戒「學校和餐廳通通關」

賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

不守時拖行程、外幣不夠到處借　細數旅行「最討厭」的10種雷隊友

快訊／蘇格蘭客運列車出軌「傷亡慘重」　大批救難人員出動

前國家安全顧問波頓：川普信任普丁，勝過美國情報部門

日本埼玉縣11日高溫破40度　連8日熱浪奪2命

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外！「超肥身軀狂扭」詭異畫面曝　被咬一口就會死

續攤啃豬腳炸雞！首爾速食旗艦店長狂嗨「集體感染」　爆增11人確診

曾會面過李登輝！已故僑領蘇錦芬為拜登副手取名賀錦麗

日韓鬆綁國門有望！傳7月底協商「雙方商務人士」優先入境　免居家隔離

10歲童被父綁野外「放生2年」　吃排泄物、山羊食物…全身瘦成竹竿

0本土病例破功！紐西蘭延後解散國會　升3級警戒「學校和餐廳通通關」

賀錦麗在黨內罵拜登最狠，卻被選為競選搭檔　為什麼？

今夏最後一場挖文蛤體驗16日登場　民眾請把握機會佩戴口罩搭接駁車前往

新北市圖五常分館「植感圖書館」新開幕　大玩綠意植物決定讀什麼書

吃宵夜不傷身！醫傳授「只要6原則」爽嗑零負擔：肉要少、別吃水果生菜

台中男留遺書失蹤13天　空拍機驚見「遺體發黑」倒大雪山深谷

蘇巧慧陳情後才開放陸配入境？　國民黨轟指揮中心：人權不是政治籌碼

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」！完事撐傘離開　監視器畫面公開

認同威力彩女得主長照理念　前中市議員陳清景才曝露身分卻離奇車禍

Gogoro拿下「110個中油換電站」！環島不再卡卡、小琉球也能換

不斷更新／布雷克五上被敲安中斷無安打　統一5局5比0兄弟

油罐車逆撞畫面曝！雨中打滑失控...救護車慘成廢鐵釀3傷

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

「劇毒雙頭蛇」驚現屋外　超肥身軀狂扭

Chrome驚傳漏洞　數十億用戶危險

生牛肉詭異跳動　媽媽嚇到不敢煮

即／普丁女兒接種俄羅斯新冠疫苗

牛肉下鍋前突不斷「抽搐抖動」！1

布拉格市長秀「台捷皮箱」證實將訪台

女兒罹癌等截肢　父槍殺她後再飲彈

川普讚許台灣防疫有成　暫無訪台計畫

華郵：台灣專家早就新冠肺炎示警　美國未及時行動

10歲童被綁野外2年　吃排泄物全身成竹竿

俄新冠肺炎疫苗　用蘇聯衛星命名

漂白水加料刷浴室　她呼吸困難亡

59%選民：拜登當選亦難完成任期

更多熱門

相關新聞

波頓：現在是香港「光輝時刻」

波頓：現在是香港「光輝時刻」

美國總統川普（Donald Trump）14日簽署《香港自治法案》，因應中國對香港的壓迫，實際效果卻受到質疑。前白宮國安顧問波頓（John Bolton）則鼓勵香港市民「不要放棄」，且他認為，美國對台灣保持獨立地位及深化台美關係的支持力道「依然非常強烈」。

白宮國安顧問歐布萊恩　才是中共該怕的人

白宮國安顧問歐布萊恩　才是中共該怕的人

「川金會」10月有譜！選前翻轉民心關鍵

「川金會」10月有譜！選前翻轉民心關鍵

波頓籲美國「全面外交承認台灣」

波頓籲美國「全面外交承認台灣」

波頓計畫「疫情後訪台」與蔡總統會面

波頓計畫「疫情後訪台」與蔡總統會面

關鍵字：

國家安全顧問波頓John Bolton

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

諾羅病毒重創五星級金字招牌　礁溪老爺酒店道歉

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面