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博錸攜手日商Denka超前部署　供應新冠暨呼吸道感染症病毒檢測試劑

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▲博錸生技新冠病毒檢測試劑研發團隊。（圖／博錸生技提供）

▲博錸生技新冠病毒檢測試劑研發團隊。（圖／博錸生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

博錸生技（6572）今（12）日宣布與日商電化（Denka）株式會社簽訂臨床檢測試劑供給合約，Denka以「COVID-19暨感染症多元診斷機器之開發與實證研究」成功獲選日本國立法人醫療研究開發機構（AMED）的事業補助，其事業補助計畫將選用博錸自主開發的新冠暨呼吸道感染症檢測試劑與自動化機台作為其臨床驗證平台，自即日起開始執行。

博錸表示，未來將提供日方自主開發的檢測試劑與自動化設備，以銷售的形式出貨至日本進行相關臨床驗證，並從本月起分批出貨，估計將可為博錸帶來超過新台幣3000萬元的營收，而合約除帶來可觀營收外，臨床驗證結果更將作為產品後續在日本、美國、歐盟取證銷售的基礎。

請繼續往下閱讀...

美國疾病控制及預防中心（CDC）主任雷德菲爾德醫學博士（Robert Redfield）4月下旬接受《華盛頓郵報》訪問時表示，預計冬季時會有第二波新冠肺炎疫情，屆時將遇上流感季節，一旦新冠肺炎與其他呼吸道感染症疫情同時來襲，將對公衛醫療體系帶來更大的壓力。

根據世界衛生組織，全球每年約有十億人感染季節性呼吸道病毒，並造成29萬至65萬人死亡，而截至8月3日，全球新冠肺炎確診病例超過1800萬人，已造成逾68.9萬人死亡，如何在病徵類似的狀況下，第一時間確認患者究竟是感染新冠肺炎或是其他嚴重呼吸道感染症，真正做到對症下藥。

博錸指出，今年5月即著手進行研發相關檢測試劑，以自主創新並擁有多項專利的多元精準影像晶元磁片（πCode MicroDiscs）技術平台，完成「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」的開發，能同時精準辨識新冠病毒與其他呼吸道感染症病毒，協助第一線醫療人員做出正確判斷，並與日本合作夥伴Denka積極討論全球佈局及其商業合作。

博錸說明，Denka是日本知名的臨床檢驗試劑及流感疫苗領導大廠，其中囊括近三成的日本流感迅速檢測市場，由Denka領銜申請的「COVID-19暨感染症多元診斷機器之開發與實證研究」，成功獲選日本國立法人醫療研究開發機構之補助事業計畫。

博錸補充，這次計畫中採用博錸已開發完成的「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」，以及自動化核酸提取機台、分子檢測機台，Denka將在日本進行臨床驗證，為因應市場需求提前佈局，雙方各自發揮所長，達到策略聯盟效益。

博錸分享，跨入傳染病檢測領域，首個產品「新冠病毒核酸檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）」已在今年5月初取得歐盟CE-IVD認證，隨後在6月底取得美國FDA EUA資格，客戶正在進行產品驗證，下半年可望開始出貨。

博錸強調，「新冠暨呼吸道感染症病毒核酸檢測試劑」是博錸開發傳染病檢測試劑的第二項產品，開發進度居全球領先地位，這次在日本的臨床驗證順利進行，將加速產品上市進程，提供全球防疫最佳輔助工具。

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