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續攤啃豬腳炸雞！首爾速食旗艦店長狂嗨「集體感染」　爆增11人確診

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▲▼首爾Lotteria君子站分店傳出職員集體感染新冠肺炎。（圖／翻攝自Naver地圖）

▲首爾Lotteria君子站分店傳出職員集體感染新冠肺炎。（圖／翻攝自Naver地圖）

記者羅翊宬／編譯

南韓防疫當局今（12）日通報54例新增確診者，其中高達35例為境內感染。其中，首爾知名連鎖速食品牌「Lotteria」（롯데리아）旗艦店，卻傳出大批職員集體聚餐後確診，截稿前相關確診者更從7人飆升至11人，目前防疫當局已緊急封鎖7間分店。

根據《韓聯社》報導，首爾市內Lotteria的數間分店長與職員，6日下午於廣津區君子站的分店舉行會議，當時共有10人參加；會後，一行人到陵洞路上的豬腳店續攤，結束後又前往「Chicken Baengi」（치킨뱅이）陵洞站分店啃食韓式炸雞，此時共有19人參加。

此後，一名居住在京畿道高陽市、曾出席該活動的職員11日宣告確診，在施行疫調並篩檢相關接觸者，Lotteria感染者人數才開始連環爆。

南韓防疫當局指出，與會職員常時間未配戴口罩，才導致病毒極速擴散，由於出席人數高達近20人，加上已經過一段時間，預估未來相關感染者人數仍持續攀升。

據悉，截至12日0時為止（當地時間），南韓防疫當局12日上午10時共通報54例新增確診者，其中19例為海外感染，35例為境內感染。目前南韓共累計14714例確診、305例死亡。

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