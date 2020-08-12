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廣越估今年營收衰退25%　Q4將有秘密武器！

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▲廣越總經理吳朝筆說明公司未來營運展望。（圖／記者吳佳穎攝）

▲廣越總經理吳朝筆說明今年公司營運和未來展望。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

紡織類股廣越（4438） 總經理吳朝筆指出，由於受到新冠肺炎(covid-19) 影響，保守看待今年營收，恐衰退25%，獲利要看第3季，對大客戶「寄予厚望」，還有正在研發的高防護等級手術衣，盼能成為反轉Q4淡季的有利條件，為先蹲後跳留下伏筆。

廣越今(12)日舉辦第2季法人說明會，總經理吳朝筆說，從廣越的幾大客戶狀況來看，知名運動品牌愛迪達(Adidas)今年3、4月遭遇低潮，但翻身也快，第3季展望強勁。該品牌在中國大陸銷售不錯，今年的業績都達成預期，沒有落後，和廣越明年訂單也談得差不多，仍有增長機會。

請繼續往下閱讀...

他表示，廣越的幾大客戶在歐美股價近期都在飆，愛迪達這幾個星期漲了2~3成，Nike表現比疫情前還創下新高，高級瑜珈居家服飾Lululemon更是終端買氣旺，股價同樣不斷創高。

從訂單來看，最大客戶愛迪達獨強，目前訂單還有增長；減單較多的客戶是Patagonia，拉貨摔了5成，但由於其推出的特殊材質Micro Puff毯，保暖度更勝羽毛，去年表現不俗，基期墊高緣故，今年就降下來了。希望目前是先蹲後跳，明年需求大躍進。

其他兩大客戶Nike和North Face，今年訂單衰退3成左右，這幾大客戶平均下來，廣越預估全年訂單衰退2成，再加上新台幣升值造成的匯損，今年最壞狀況，全年營收將衰退25%；主要獲利則寄望第3季表現，而廣越在第2季已把原先要擴張的產能暫停。

不過，在保守預估下仍有轉機，包括廣越目前正研發PPE 高防護等級的防護衣、手術衣，正等美國FDA（美國食品藥品監督管理局） 核可；另外，因應人們居家工作，廣越也開始做起睡衣，期待這些產品能成為第4季「反轉營收的武器」。

吳朝筆還提到，包括一些運動品牌Puma、愛迪達、Patagonia也請廣越在一些布料口罩印上logo，雖然防護等級不若醫療級，但也有6、7成防護力，透氣舒適度更好，在日本、美國市場受到喜愛。廣越上個月出貨50萬件，最近又收單70萬件。

全球各廠房的表現部分，越南廠主要接愛迪達的訂單，表現很好、也穩定。越南近期凍漲工資，當地防疫也做得不錯，不過廣越會繼續擴大自動化生產的比例，以減少對人工的依賴。羅馬尼亞廠專門生產高毛利產品，也會再增設一廠，中東廠同樣有擴展計畫。

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