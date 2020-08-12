經濟部核准大同市場派開股臨會　欣同、新大同與三圓建設都說感謝！

▲欣同公司董事長林宏信。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大同經營權之爭出現進展，經濟部今（12）日決議，認定市場派股東、欣同及新大同負責人林宏信申請召集股東臨時會，符合《公司法》第173條第4項規定，准許召集股臨會申請。

對此，欣同及新大同隨後發出共同聲明表示，「很感謝經濟部准予新大同、欣同的申請，由我們來召開大同股東臨時會全面改選董事；這是匡正大同630違法股東會亂象的救濟方法，也是公司法3%股東召開股臨會及公司治理、股東行動主義的實踐，再次感謝主管機關經濟部及金管會的果決！」

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欣同及新大同指出，這是責任，也是壓力，會稟著公平、公正、公開的原則，在主管機關、股東及社會大眾堅督下，辦好這場股臨會，所有股東的權利都會被平等對待，一股一權、股東平等原則會在這次股臨會中落實，請各位股東安心，同時也會尋求另組申請人羅得、三雅、競殿的支持及協助，擴大參與，讓這場大家企盼已久的股臨會更加完善。

另外，欣同及新大同表示，因為股票被處分「全額交割」、外資大賣，股價重挫所造成股東的重大損失；沈痛的呼籲投保中心盡快代表所有股東包括外資股東，向林郭文艷女士及參與630違法股東會的董事、法務長暨公司治理主管、財務長等人求償，不能容許經營者以損害股東權益的方式來作為保衞、爭奪經營權的手段。

同樣為大同市場派股東的三圓建設董事長王光祥，也表示尊重經濟部核准先提出申請的欣同、新大同公司召開股臨會，並說「成功不必在我，都是為股東做事，感謝會做事的政府做出正確決定」。

